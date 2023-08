Italia-Cina oggi in tv, amichevole basket: orario, programma, streaming, dove vederla

L’Italbasket affronta oggi, sabato 5 Agosto, la Cina nella finale della Trentino Basket Cup in svolgimento a Trento (palla a due alle ore 20:30). Gli Azzurri hanno faticato più del dovuto per piegare la resistenza della Turchia nella prima semifinale di ieri (90-89 dopo un overtime), con la Cina che invece ha battuto Capo Verde nella partita del tardo pomeriggio col punteggio di 86-66.

Tra le fila degli Azzurri segnali positivi da Simone Fontecchio – autore di ben 21 punti – e da Nicolò Melli (9), con Matteo Spagnolo che ha mostrato tutte le sue doti da playmaker. Dopo la partita odierna per l’Italia ci sarà il torneo dell’Acropolis la settimana prossima, dove Datome e compagni affronteranno due Nazionali di tutto rispetto quali la Serbia e la Grecia.

La Cina – guidata in panchina dall’ex coach della Virtus Bologna Sasha Djordjevic – non ha nulla da perdere e proverà sicuramente a mettere in difficoltà i padroni di casa tricolore, con l’allenatore serbo che sta facendo diversi esperimenti tattici in preparazione al Mondiale 2023 al pari del collega italiano Gianmarco Pozzecco.

Palla a due del match di oggi che verrà alzata alla BLM Group Arena di Trento alle ore 20:30. Sky Sport trasmetterà la sfida in diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta LIVE scritta, per aggiornarvi minuto per minuto su questa sfida amichevole dell’Italbasket!

CALENDARIO ITALIA-CINA AMICHEVOLE BASKET OGGI

Sabato 5 Agosto

Ore 20:30 Italia-Cina – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA ITALIA-CINA AMICHEVOLE BASKET OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo