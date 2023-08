MotoGP oggi, GP Austria 2023: orari FP, qualifiche e Sprint Race, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 19 agosto, giornata piuttosto intensa a Spielberg, sede del decimo round del Motomondiale 2023. Sul tracciato austriaco assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista non facile da interpretare, caratterizzate da accelerazioni e frenate molto importanti in cui non sbagliare sarà complicato.

Francesco Bagnaia parte, nella top-class, con la voglia di imporsi e far capire chi comanda. Pecco, però, dovrà guardarsi dai compagni di marca Marco Bezzecchi e Jorge Martin, oltre che dall’Aprilia e la KTM che vorranno rovinare la festa alla scuderia di Borgo Panigale. Più in difficoltà Yamaha e Honda, con Fabio Quartararo e Marc Marquez che proveranno a limitare i danni.

Il sabato del GP d’Austria, decimo round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW, ivi compresa Gara-1 della MotoE, mentre Gara-2 sarà trasmessa in differita dalle 17.25. A disposizione la copertura su Sky Sport Summer (201) anche della Sprint Race di MotoGP.

Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della massima cilindrata. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne.

CALENDARIO GP AUSTRIA 2023 MOTOGP OGGI

Sabato 19 agosto

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta tv Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 12.15, MotoE, Gara 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT RACE – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 16.10, MotoE, Gara 2 – Differita tv dalle 17.25 su Sky Sport MotoGP

Foto: MotoGP.com Press