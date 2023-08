Italia-Romania oggi, Test Match rugby 2023: orario, programma in chiaro, streaming, formazioni

Oggi, sabato 19 agosto, alle ore 18.30, nella sfida delle Summer Series 2023 di rugby l’Italia giocherà in casa contro la Romania allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Si tratta del terzo e penultimo Test Match estivo dell’Italia in vista della Coppa del Mondo.

La formazione dell’Italia: Capuozzo sarà l’estremo nel triangolo allargato con Odogwu e Ioane, Brex e Morisi saranno i centri, con la mediana composta dai fratelli Paolo ed Alessandro Garbisi. In terza linea ci sarà capitan Lamaro dal primo minuto, insieme ad Halafihi e Negri, in seconda Lamb e Niccolò Cannone, infine in prima scelti Ferrari, Nicotera e Nemer.

In panchina Faiva, Zani, Ceccarelli, Ruzza, Lorenzo Cannone, Fusco, Allan e Pani. Il CT dell’Italia del rugby, Kieran Crowley, lascerà la panchina azzurra dopo i Mondiali. Arbitrerà il match, il 44° tra Italia e Romania, l’inglese Luke Pearce.

La diretta tv del match Italia-Romania di rugby sarà disponibile su Sky Sport Action e TV8, mentre la diretta streaming della partita sarà fruibile su Sky Go, Now e tv8.it, infine la diretta live testuale dell’incontro sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ROMANIA RUGBY OGGI

Sabato 19 agosto – San Benedetto del Tronto, Stadio Riviera delle Palme

Ore 18.30: Italia-Romania – Diretta Sky Sport Action e TV8

PROGRAMMA ITALIA-ROMANIA RUGBY OGGI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Action e TV8.

Diretta streaming: Sky Go, Now, tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-ROMANIA RUGBY OGGI

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Paolo Odogwu, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Garbisi, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (C), 6 Sebastian Negri, 5 Dino Lamb, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Ivan Nemer. A disposizione: 16 Epalahame Faiva, 17 Federico Zani, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Federico Ruzza, 20 Lorenzo Cannone, 21 Alessandro Fusco, 22 Tommaso Allan, 23 Lorenzo Pani. All.: Crowley.

Romania: 15 Hinckley Vaovasa, 14 Marius Simionescu, 13 Jason Tomane, 12 Taylor Gontineac, 11 Nicolas Onutu, 10 Mihai Muresan, 9 Alin Conache, 8 Cristi Chirica (C), 7 Vlad Neculau, 6 Damian Strătilă, 5 Stefan Iancu, 4 Adrian Motoc, 3 Alexandru Gordas, 2 Ovidiu Cojocaru, 1 Iulian Hartig. A disposizione: 16 Florin Bărdașu, 17 Alexandru Savin, 18 Gheorghe Gajion, 19 Mihai Macovei, 20 Dragoș Ser, 21 Florin Surugiu, 22 Gabriel Pop, 23 Manumua Tevita. All.: Apjok.

Arb.: Pearce (RFU).

Foto: LaPresse