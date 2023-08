MotoGP, Marquez e Mir in Austria con un nuovo pacchetto aerodinamico

Dopo cinque settimane di pausa estiva, la novità eclatante che ha presentato Honda ai suoi piloti nel Gran Premio di Gran Bretagna è stato un nuovo pacchetto aerodinamico con delle ali frontali più grandi. Una novità che finora ha sperimentato solo Takaaki Nakagami che non ha mostrato alcun miglioramento dal punto di vista dei tempi

Dopo aver analizzato i dati, in Honda si è comunque arrivati alla conclusione che il nuovo pacchetto aerodinamico debba offrire qualche beneficio, dato che sono stati prodotti nuovi pezzi da mettere a disposizione dei piloti ufficiali, Marc Marquez e Joan Mir. Il regolamento consente solamente un aggiornamento a stagione, quindi in caso di cambiamento si deve portare fino a fine stagione.

Una possibilità è che i piloti Repsol decidano di aspettare i test di Misano dell’11 settembre per provare lì la nuova carena. Questo non costringerebbe a sprecare l’unico aggiornamento di cui dispongono, anche se questa decisione li obbligherebbe a continuare con ciò che hanno ora nei weekend di Austria, Barcellona e San Marino.

Nonostante i problemi della RC213V non si risolvano con un nuovo pacchetto aerodinamico, in Honda si aspettano che la moto guadagni stabilità in frenata e che sia più sicura nel complesso.

Foto: Lapresse