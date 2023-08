MotoGP, Marco Bezzecchi: “Un bel risultato dopo la delusione di ieri, per fortuna non ho sentito dolore”

Sorride Marco Bezzecchi dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato del Red Bull Ring il portacolori del team Ducati Mooney VR46 si mette alle spalle la caduta di Silverstone e quella decisamente sfortunata di ieri nella Sprint Race.

Il pilota romagnolo, infatti, completa il podio nella gara letteralmente dominata da Francesco Bagnaia che ha fatto il vuoto sin dai primi giri, andando a concludere con un margine di 5.1 secondi su Brad Binder (che si conferma nella piazza d’onore dopo ieri) quindi 7.7 su Bezzecchi. Quarto Luca Marini a 10.3, quinto Alex Marquez a 11.0, sesto Maverick Vinales a 11.7, quindi settimo Jorge Martin a 12.9, davanti a Fabio Quartararo a 19.5 che nel finale supera Aleix Espargarò, nono a 20.2, mentre completa la top10 Enea Bastianini a 20.7.

Al termine della gara tra i monti della Stiria, Marco Bezzecchi racconta le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono davvero contento. Ieri purtroppo ho chiuso la mia Sprint Race subito al via ed ero molto dispiaciuto perchè mi sentivo che avrei potuto fare una bella gara. Oggi sono tornato in griglia carico, i tecnico hanno fatto un lavoro fantastico e abbiamo centrato un risultato davvero importante, assieme alla vittoria di Celestino Vietti in Moto2”.

Il pilota riminese prosegue nel suo racconto: “Le spalle mi facevano un po’ male, ma con gli antidolorifici sono riuscito a guidare senza problemi. La gara è stata dura e ha girato tutta sul sorpasso su Alex Marquez. Mi do un 7.5 per quell’attacco. 8 no perchè due volte li avevo sbagliati in precedenza. In quei casi ho anche rischiato un po’. Ero rimasto tanti giri dietro agli avversari, per cui la pressione delle gomme si era alzata. Dopo la delusione di ieri sono riuscito a invertire il weekend con la gara odierna”.

Credit: MotoGP.com Press