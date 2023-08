MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mi aspetto di andare veloce a Silverstone. Il nuovo format non cambierà il mio lavoro”

Il lungo weekend del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 si è aperto quest’oggi per la MotoGP a Silverstone con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui hanno parlato tra gli altri i primi tre della classifica generale. Marco Bezzecchi, 3° in campionato a -36 dal leader Francesco Bagnaia e a -1 dall’altro ducatista Jorge Martin, è uno degli osservati speciali dopo la lunga pausa estiva in vista della seconda parte della stagione.

“Ho avuto modo di divertirmi per una settimana, poi sono tornato ad allenarmi. E’ stata una pausa estiva standard“, così il Bez sulle sue 5 settimane di stop dal Motomondiale. “Mi aspetto di andare veloce qui a Silverstone. Non mi aspettavo un inizio di stagione di questo livello, al mio secondo anno in MotoGP. Ma avevo fiducia in me stesso per poter ottenere determinati risultati e fortunatamente ci sono riuscito. Comunque ci sono ancora tante gare da disputare e c’è tempo per lavorare e migliorare“, dichiara il romagnolo del team Mooney VR46.

“È bello e strano essere in lotta per il titolo in MotoGP. In tanti adesso mi riconoscono, rispetto a prima. E’ l’apice del motorsport a due ruote, è fantastico essere vicino a Pecco e a Jorge. Spero di continuare così e migliorare ancora, per poter finire al meglio la stagione“, prosegue Bezzecchi sulle sue sensazioni dopo una prima parte di campionato fantastica.

Sulle novità regolamentari (format prove libere-qualifiche e nuovo sistema di monitoraggio pressione pneumatici) introdotte a partire da questo weekend: “Non cambierà il mio lavoro, la mia strategia nelle FP1 sarà la stessa di prima. Forse il cambiamento più rilevante è quello sulla pressione delle gomme. Non sono molto d’accordo sul cambiare le regole a metà stagione, ma alla fine non condizionerà molto il nostro lavoro il cambio di format nelle libere. Per quanto riguarda le pressioni, invece, sarà più complicato, non sarà facile controllarle. Quando hai pressione alta c’è un elemento di rischio, ma spero che il team riuscirà a gestire la cosa al meglio“.

Sulla separazione tra Yamaha e Franco Morbidelli a fine 2023: “Morbidelli è un pilota molto forte, non meritava questo momento. Spero possa trovare una moto in MotoGP e, se sarà una Ducati, sarò contento per lui. Il mio futuro? Non ho grandi preferenze. Mi piacerebbe avere una moto ufficiale, penso di meritarla. Se sarà col team Mooney sarei contento, altrimenti vediamo”.

“La mia preparazione è cambiata molto, ho dovuto adattare il mio corpo alla MotoGP, perché richiede più potenza. Sono circondato da brave persone, l’Academy sta facendo un lavoro fantastico. Anche loro sono cresciuti molto, gran parte di questo step lo devo al lavoro che sto facendo a casa“, conclude il pilota azzurro della Ducati.

Foto: Lapresse