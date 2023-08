MotoGP, Marco Bezzecchi: “Contento per la pole position. La Sprint Race? In queste condizioni sarà pericolosa”

Nonostante una caduta proprio nel finale, Marco Bezzecchi ha centrato la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Silverstone il meteo è davvero ai limiti, con una pioggia battente e costante e temperature da pieno autunno (appena 12° per quanto riguarda l’atmosfera e 15° sull’asfalto).

La Q2 che ha assegnato la pole position ha visto numerose cadute, con il portacolori del team Ducati Mooney VR46 abile a stampare un 2:15.359 con 270 millesimi su Jack Miller che sembrava già pronto a festeggiare, quindi terzo Alex Marquez a 412. Quarto Francesco Bagnaia a 736, a sua volta nella ghiaia di Silverstone nel momento clou del turno.

Al termine della Q2, dopo essere tornato a piedi nel paddock, il pilota romagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “La pista cambia tanto di mezzo giro in mezzo giro e sono caduto perché c’era troppa acqua. Peccato, ma sono comunque contento per la pole position. Ieri avrei potuto fare meglio ma la caduta non mi ha aiutato. Speriamo che la pioggia rallenti un po’ perché in queste condizioni è davvero pericoloso correre. A livello di moto sono contento e ho un buon feeling”.

A questo punto la classe regina si rimbocca le maniche e si concentra in vista della Sprint Race (che si annuncia ancora bagnata) e che scatterà alle ore 16.00 italiane (le ore 15.00 locali) mentre domani la gara “lunga” prenderà il via alle ore 14.00.

