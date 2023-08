MotoGP, Jack Miller: “Sono soddisfatto, nella Sprint tante moto possono pulire la pista”

Jack Miller ha ottenuto la seconda posizione in occasione delle qualifiche del GP della Gran Bretagna, nono appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP. Il pilota australiano, in una pista davvero ostica, contrassegnata da una grande pioggia, ha segnato un tempo di 2:15:629, con un gap di 0.270 rispetto a Marco Bezzecchi, leader in 2:15.359.

Una buona prestazione dunque per il centauro della Red Bull KTM, il quale ha commentato la sua prova una volta approdato al parco chiuso, apparendo molto concentrato sulla Sprint: “Sto pensando al giro, alla pista, sto cercando di ricordare dove sono le pozze più grosse per evitarle più tardi. Sono comunque soddisfatto di quanto fatto fino ad adesso. Queste condizioni sono divertenti, ma è sempre meglio evitare gli spruzzi e le chiazze di umido nella prima curva e poi il caos e tutti problemi del gruppo“.

Miller ha quindi proseguito la sua analisi, fornendo un’interessante chiave di lettura sulla gara corta: “Sono deluso per il mio secondo giro, credevo potesse essere veloce. Ma sono comunque contento. Sicurezza? Devono essere i piloti a capire la situazione, se vuoi spingere spingi, altrimenti no. Credo che più tardi sarà comunque diverso, con tutte le moto riesci a separarti. I primi giri saranno difficili, ma tante moto tengono più pulita la pista“.

Foto: MotoGP.com Press