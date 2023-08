MotoGP, Marc Marquez: “Oggi non mi sentivo a mio agio, ho gestito il rischio. Non sono al 100%”

Primo obiettivo del weekend fallito da Marc Marquez, che dovrà passare dal Q1 domattina nelle qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna 2023 valido come nono round stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno spagnolo della Honda, al rientro dopo gli infortuni rimediati prima della sosta estiva al Sachsenring, ha chiuso infatti 13° il secondo turno di prove del venerdì mancando l’accesso diretto al Q2 per 157 millesimi.

“Ho la motivazione di trovare la base della moto, che era l’obiettivo di oggi. Ma oggi non mi sentivo a mio agio a spingere e non ho spinto. Il mio obiettivo non è partire 13° o 18°, ma trovare una base. Oggi non ho avuto alcuno spavento e questo è l’aspetto positivo“, dichiara in conferenza stampa l’otto volte campione iridato dopo la prima giornata di attività in pista a Silverstone.

Sulle sue condizioni fisiche: “Non sono al 100% fisicamente. Speravo di non mostrare alla gente i miei limiti fisici. Ho un dolore all’adduttore destro, probabilmente dovuto alla caviglia. Siamo riusciti a salvare la situazione. Ho rischiato per finire 13°, non ho risparmiato nulla. Ho solo gestito il rischio. E le cadute arriveranno, questa è la MotoGP“.

Credit: MotoGP.com Press