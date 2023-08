MotoGP, Marc Marquez: “Devo cambiare l’approccio alle gare. Situazione Honda è critica”

Marc Marquez sta vivendo una delle stagioni più difficili della sua carriera. Tante cadute, infortuni gravi, una moto che non viaggia come dovrebbe e risultati non all’altezza. Il Cabroncito è in evidente affanno e cerca di risalire in questo Gran Premio d’Austria dopo la caduta in gara di Silverstone di un paio di settimane fa.

Queste le parole dello spagnolo ai media in conferenza stampa: “L’Austria è una di quelle pista in cui non ho mai vinto in passato e non penso che questo possa essere l’anno per vincere su questo circuito. In ogni caso cercheremo di approcciare questo weekend con un basso profilo, vedremo a che punto saremo venerdì, dopodiché comprenderemo se potremo migliorare o meno nel corso del fine settimana”.

“Avrò un approccio più conservativo nelle prossime gare: sicuramente non è semplice per me, ma è quello che devo fare. Durante la pausa estiva, analizzando la prima parte della stagione ho visto che mi sono rotto tre ossa, ho rotto un legamento e quindi non è difficile capire che è obbligatorio cambiare il mio approccio alle gare. L’unico cambiamento dopo Silverstone è cercare di dimenticare il risultato e cercare di trovare i limiti del nostro pacchetto. In alcuni punti del weekend come nelle qualifiche, nelle P2 e in gara devo correre dei rischi, ma il mio obiettivo a Silverstone era concludere il fine settimana integro. C’ero riuscito fino alla domenica, quando c’è stato un incidente di gara e sono caduto. La cosa principale era ritrovare la fiducia ed è anche l’obiettivo che avrò qui”.

“Stiamo lavorando, io sto lavorando su me stesso, mi sto allenando per migliorare e vedrete domani che proveremo un nuovo pacchetto aerodinamico e speriamo di migliorare decimo dopo decimo. E’ importante che Honda investa su nuovi ingegneri per recuperare terreno sui team europei, la squadra ha sempre investito. Fondamentale è capire che la situazione è critica e questa situazione ci costringe a cambiare qualcosa. E’ bello che decidano di investire soldi per prendere ingegneri, ma bisognerà vedere i risultati, io valuterò in pista il loro operato, come loro giudicheranno il mio“.

Foto: Live Photo Sport