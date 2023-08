MotoGp, Marc Marquez: “Bagnaia? In questo momento si sente invincibile”

Il super weekend vissuto in Austria ha fatto capire a tutti, una volta di più, che Francesco “Pecco” Bagnaia è sempre più lanciato verso la conquista del suo secondo titolo consecutivo iridato in MotoGp in sella alla Ducati.

Il pilota italiano sta mostrando uno stile di guida e una sicurezza sulla sua moto che in questo momento lo fanno sembrare imbattile, tanto che anche Marc Marquez, intervistato da motorsport.com, sul piemontese si è così espresso: “Capisco perfettamente la sensazione che sente ora Pecco. Ha una fiducia in se stesso, nel progetto e nella moto che sono incredibili. Quando la moto va bene non tocchi nulla, questo ti permette di concentrarti sulla tua guida”.

Poi, l’otto volte iridato, che però ormai da anni fatica a trovare risultati consistenti, anche a causa dei tanti infortuni subiti, ha specificato: “Lui si sente praticamente invincibile. Quando sei nella sua situazione, metti la gomma morbida, media o dura e ti va bene lo stesso. Ti esce anche il giro veloce. Pecco è in un momento meraviglioso e deve approfittarne al massimo”.

Infine Marc Marquez ha detto: “Quando entri in questa spirale positiva, tutto va meglio, ti stanchi di meno e le gare sono più brevi. Bisogna fargli i complimenti per aver trovato questo momento”.

Foto: LaPresse