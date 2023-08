MotoGP, la conferma di Marco Bezzecchi nel Mooney VR46 avvicina Morbidelli alla Ducati Pramac?

Uno sguardo verso il futuro? Il mercato piloti tiene banco nel Mondiale 2023 di MotoGP, alla vigilia del weekend del GP di Catalogna. I temi dell’attualità si mescolano con quelli in prospettiva e i movimenti dei centauri sono, come logico, sotto la lente di ingrandimento.

E’ noto già da alcune settimane che la storia tra la Yamaha e Franco Morbidelli sia finita. La Casa di Iwata ha deciso di non rinnovare il contratto al pilota nostrano, che ora dovrà cercarsi una nuova sella per l’anno venturo. Quali sono le possibili alternative?

Fino a oggi erano due: Ducati Mooney VR46 nel caso in cui Marco Bezzecchi vada in Ducati Pramac oppure proprio l’ultimo team citato di Paolo Campinoti. Il romagnolo però (notizia di oggi) ha rinnovato il proprio contratto con la squadra di Valentino Rossi e correrà anche nel 2024 con il marchio del “Dottore”.

A questo punto per Morbidelli le possibilità per accasarsi in Pramac si fanno più alte, perché con il francese Johann Zarco che sarà sulla LCR Honda del Team di Lucio Cecchinello, la squadra in questione ha bisogno di un pilota di esperienza e veloce da affiancare a Jorge Martin.

Foto: MotoGP.com Press