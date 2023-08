MotoGP, Jorge Martin: “Credo ancora al titolo e sarà un duello con Bagnaia, Bezzecchi sbaglia troppo”

“La lotta per il titolo è complicata ma non è chiusa. Marco Bezzecchi? No sarà un discorso tra me e Francesco Bagnaia”. Jorge Martin non si nasconde e ritiene come la lotta per il titolo in MotoGP riguardi più se stesso e “Pecco”, piuttosto che Marco Bezzecchi, nonostante l’italiano abbia vinto lo stesso numero di gare.

La situazione in classifica generale è chiara. Il portacolori del team Ducati Factory comanda la graduatoria con 251 punti contro i 189 di Jorge Martin (-62 lunghezze) ed i 183 di Marco Bezzecchi (-68). Quarta posizione per Brad Binder con 160 punti, quindi quinto Johann Zarco con 125 e sesto Luca Marini con 120.

Secondo il pilota del team Ducati Pramac la sua prima parte di stagione si è chiusa con un computo decisamente positivo. “Vincere il Gran Premio di Germania è stata una parte davvero importante del mio campionato perché ha capito che sono uno dei più forti e non solo posso battere Bagnaia quando sono più veloce di lui, ma quando siamo entrambi veloci. Adesso Pecco pensa a me per il campionato e questa è la cosa più importante”. (Fonte: Crash.net).

L’analisi sul rush finale del Mondiale di MotoGP di Jorge Martin parte da un punto ben definito: “Pecco è davvero in un’ottima posizione. È in un momento in cui può permettersi di finire secondo o terzo e può decidere se correre dei rischi o meno. Io invece devo spingere un po’ di più per recuperare questi punti di distacco. Sento di poter arrivare e che arriverò. Ma anche Brad Binder può colmare il divario. Il sudafricano non commette errori e anche Marco Bezzecchi è velocissimo, ma forse sbaglia un po’ troppo. Io e Bagnaia siamo un po’ più costanti, anche per questo penso che sarà un duello tra di noi”.

Foto: LaPresse