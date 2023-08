MotoGP, i precedenti della Ducati a Silverstone. Tanti ‘alti e bassi’, ma nel 2022 fu un trionfo

Domenica andrà in scena il Gran Premio di Gran Bretagna del Motomondiale. Sarà la dodicesima edizione della prova a disputarsi sul tracciato di Silverstone dopo la conversione della classe regina in MotoGP. Fino al 2009 si è corso a Donington Park, mentre dal 2010 in poi la gara ha subito ben due cancellazioni. Oltre a quella legata alla pandemia (2020), non va dimenticata quella del 2018, anno in cui si disputarono le qualifiche, ma la domenica non si corse a causa di piogge torrenziali.

Quali sono i precedenti della Ducati nell’autodromo inglese? Il lustro iniziale, dal 2010 al 2014, si risolve nell’anonimato totale. La Casa di Borgo Panigale assurge improvvisamente e inaspettatamente alle luci della ribalta nel 2015. Complice la pioggia, Danilo Petrucci corre da protagonista, ottenendo un sensazionale 2° posto. Il piazzamento, raccolto nonostante la 18ma casella di partenza, gli vale il primo podio della carriera. Podio su cui sale anche Andrea Dovizioso, 3°, pur essendosi qualificato in quarta fila.

Dovizioso è il personaggio del giorno nel 2017, quando regala a Ducati il primo successo a Silverstone. Il forlivese segue Valentino Rossi fino a tre giri dalla fine, dopodiché lo sorpassa assieme a Maverick Viñales. I due ingaggiano un corpo a corpo nell’arco dell’ultima tornata, con l’italiano a tenere a bada lo spagnolo sino alla bandiera a scacchi. Non sapremo mai cosa sarebbe accaduto nel 2018, anno dell’annullamento dei GP a causa di un nubifragio. Jorge Lorenzo sarebbe, infatti, partito dalla pole position.

Dopo la pandemia, Ducati soffre nel 2021, ma domina nel 2022. Lo scorso anno, grazie a Francesco Bagnaia, arriva la seconda vittoria a Silverstone. Un’affermazione pesantissima per Pecco, che non la conquista seguendo il suo schema preferito (ovvero la “fuga” iniziale), bensì in rimonta. Complessivamente, l’azienda bolognese archivia un trionfo, poiché si contano ben quattro Desmosedici nelle prime cinque posizioni. Oltre al piemontese, Jack Miller chiude 3°, Enea Bastianini 4° e Jorge Martin 5°. Uno scenario poi diventato abituale nel 2023…

Foto: MotoGPpress.com