MotoGP, GP Gran Bretagna 2023: numeri, statistiche, curiosità. Francesco Bagnaia cerca un bis che manca da 10 anni

La MotoGP riparte dopo la pausa estiva. I motori torneranno finalmente a rombare a Silverstone, autodromo nel quale domenica 6 agosto si disputerà il Gran Premio di Gran Bretagna. L’appuntamento ha un’identità unica, essendo a tutti gli effetti nato per sostituire quella che un tempo era la gara britannica per antonomasia, il Tourist Trophy dell’Isola di Man.

Nel 1949 fu naturale inserire la competizione, ritenuta la più prestigiosa del panorama motociclistico internazionale, all’interno del calendario del Mondiale. Tuttavia l’evoluzione dei tempi cominciò a rendere sempre più anacronistico il TT, soprattutto perché veniva corso lungo un tracciato di 62 km ricavato per le strade della piccola isola situata nel mar d’Irlanda.

Già alla fine degli anni ’60 il malcontento dei piloti, obbligati a gareggiare in un contesto pericolosissimo, si fece palpabile. Si giunse al punto di rottura nel 1972, quando Gilberto Parlotti perse la vita durante la gara della 125cc. Giacomo Agostini, di cui lo sfortunato Parlotti era grande amico, annunciò che non avrebbe mai più preso parte al Tourist Trophy. Ben presto tutti i centauri più forti si unirono al boicottaggio lanciato da Ago, privando così di senso il TT iridato.

La FIM non ebbe altra scelta che stralciare l’evento dal calendario. Così, nel 1977 nacque il Gran Premio di Gran Bretagna, ovvero una competizione alternativa rispetto a quella canonica. L’appuntamento, che in questo 2023 vivrà la sua 45ma edizione, si è corso a Silverstone dal 1977 al 1986 e dal 2010 a oggi. Nel mezzo, fra il 1987 e il 2009, si è invece svolto a Donington.

TOP CLASS (500cc/MOTOGP)

Il pilota più vincente in assoluto è Valentino Rossi, capace di imporsi 6 volte (2000, 2001, 2002, 2004, 2005 e 2015).

Il Dottore è, peraltro, uno dei quattro uomini riusciti a primeggiare sia a Donington che a Silverstone. Gli altri tre sono Wayne Gardner, Casey Stoner e Andrea Dovizioso.

Sono invece cinque i centauri in attività ad aver già trionfato nel GP britannico. Si tratta di Marc Marquez (2014), Maverick Viñales (2016), Alex Rins (2019), Fabio Quartararo (2021) e Francesco Bagnaia (2022).

MOTOGP – ULTIMI 10 VINCITORI A SILVERSTONE

2012 – LORENZO Jorge (ESP) {Yamaha}

2013 – LORENZO Jorge (ESP) {Yamaha}

2014 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2015 – ROSSI Valentino (ITA) {Yamaha}

2016 – VIÑALES Maverick (ESP) {Suzuki}

2017 – DOVIZIOSO Andrea (ITA) {Ducati}

2018 – Gara cancellata causa maltempo

2019 – RINS Alex (ESP) {Suzuki}

2021 – QUARTARARO Fabio (FRA) {Yamaha}

2022 – BAGNAIA Francesco (ITA) {Ducati}

MOTOGP – ULTIMI 10 POLEMAN A SILVERSTONE

2012 – BAUTISTA Alvaro (ESP) {Honda}

2013 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2014 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2015 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2016 – CRUTCHLOW Cal (GBR) {Honda}

2017 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2018 – LORENZO Jorge (ESP) {Ducati}

2019 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2021 – ESPARGARO’ Pol (ESP) {Honda}

2022 – ZARCO Johann (FRA) {Ducati}

GP GRAN BRETAGNA – VITTORIE TOP CLASS

6 – ROSSI Valentino [ITA]

(2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2015)

4 – SCHWANTZ Kevin [USA] (1989, 1990, 1991, 1994)

3 – ROBERTS Kenny Sr. [USA] (1978, 1979, 1983)

3 – DOOHAN Mick [AUS] (1995, 1996, 1997)

3 – STONER Casey [AUS] (2007, 2008, 2011)

3 – LORENZO Jorge [SPA] (2010, 2012, 2013)

2 – MAMOLA Randy [USA] (1980, 1984)

2 – GARDNER Wayne [AUS] (1986, 1992)

2 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] (2009, 2017)

Dunque sono nove i rider che hanno vinto più di un GP di Gran Bretagna. Fra di essi, in quattro hanno primeggiato con due moto diverse. Parliamo di Valentino Rossi (Honda, Yamaha); Casey Stoner (Ducati, Honda); Randy Mamola (Suzuki, Honda) e Andrea Dovizioso (Honda, Ducati).

Per quanto riguarda le affermazioni italiane, se ne contano complessivamente 12. A quelle di Rossi (6) e Dovizioso (2) bisogna aggiungere i singoli successi di Franco Uncini (1982), Luca Cadalora (1993), Max Biaggi (2001) e Francesco Bagnaia (2022).

Capitolo costruttori, nel Gran Premio di Gran Bretagna hanno sinora vinto quattro marchi diversi, tutti attualmente impegnati in MotoGP. Comanda la Honda con 16 trionfi, seguita dalla Yamaha a 14 e dalla Suzuki a 10. Chiude la Ducati a quota 4.

MOTO2

Da quando è stata istituita questa categoria, solo un centauro è stato capace di imporsi per più di una volta. Si tratta di Augusto Fernandez (2019, 2022). Va rimarcato come l’Italia non abbia ancora raccolto alcun successo in questa classe. La maledizione verrà spezzata nel 2023?

MOTO2 – ULTIMI 10 VINCITORI SILVERSTONE

2012 – ESPARGARO Pol (ESP)

2013 – REDDING Scott (GBR)

2014 – RABAT Tito (ESP)

2015 – ZARCO Johann (FRA)

2016 – LÜTHI Thomas (SUI)

2017 – NAKAGAMI Takaaki (JPN)

2018 – Gara cancellata causa maltempo

2019 – FERNANDEZ Augusto (ESP)

2021 – GARDNER Remy (AUS)

2022 – FERNANDEZ Augusto (ESP)

MOTO3

In Moto3 nessuno ha mai bissato una propria affermazione. A differenza della classe intermedia, si contano due successi italiani, peraltro arrivati proprio nell’ultimo biennio.

MOTO3 – TUTTI I VINCITORI

2012 – VIÑALES Maverick (ESP)

2013 – SALOM Luis (ESP)

2014 – RINS Alex (ESP)

2015 – KENT Danny (GBR)

2016 – BINDER Brad (RSA)

2017 – CANET Aron (ESP)

2019 – RAMIREZ Marcos (ESP)

2021 – FENATI Romano (ITA)

2022 – FOGGIA Dennis (ITA)

Foto: LiveMedia/Valerio Origo