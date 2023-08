MotoGP, Francesco Bagnaia ammette: “Abbiamo mostrato tutto il nostro potenziale”

Francesco Bagnaia non sbaglia più un colpo e vince anche il Gran Premio d’Austria: sempre più leader del Mondiale il pilota Ducati che oggi ha dominato la gara precedendo Brad Binder e Marco Bezzecchi. Una gara vissuta tutta al comando, senza sbavature, gestita alla perfezione: per Pecco è la sedicesima vittoria in top class, la quinta in questo 2023.

Queste le sue parole dopo questo weekend da sogno che lo porta a ben 251 punti in classifica, 62 in più di Jorge Martin secondo: “Mi aspettavo un passo ancora più forte di quello mostrato, ma le condizioni con il caldo sono state difficili per tutti“.

“Stavo cominciando a faticare un po’ sull’anteriore, poi ho capito come migliorare il tempo sul giro e abbiamo gestito bene tutto. Abbiamo mostrato tutto il nostro potenziale in questo fine settimana da ieri, il lavoro del team è stato fantastico, quindi ringrazio tutti per questa vittoria“.

Aggiunge ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Avevamo due strategie in testa, una era quella di spingere e rimanere al comando cercando di creare subito un gap, l’altra era quella di controllare gomme e benzina se non fossimo partiti bene. Siamo partiti bene e nella prima parte ho provato a gestire non spingendo a tutta, cercando di capire coloro che potessero tenere il mio passo. La gomma dietro ha sofferto nel finale, ma sono davvero contento: gli ingegneri hanno fatto quello che ho chiesto in questo weekend e sono davvero orgoglioso di com’è andata“.

“Mi sono trovato bene con la moto, dovevamo stare attenti solo in frenata perché la pressione è andata alle stelle. Sono entrato in curva più attento, ma ha funzionato tutto alla perfezione. Vedevo che Brad è andato più in difficoltà di me e ho continuato a spingere per non perdere la concentrazione perché non ci vuole nulla a commettere un errore”.

“Fino a prima di questa gara partivamo peggio della KTM, ma in questa gara siamo partiti uguali. Essendo in testa abbiamo avuto un po’ più di spunto. Questa pista assomigliava un po’ ad Austin quindi abbiamo identificato quello che dovevamo fare: sono riuscito a non perdere grip e ad avere buon feeling in ingresso. E’ la prima volta che vinco una gara con così tanto distacco: è il miglior Pecco della stagione“.

Foto: MotoGP.com