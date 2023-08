MotoGP, Francesco Bagnaia avvisa: “Ora in accelerazione non siamo più i migliori”

La Ducati non si batte in Austria! Sulla pista di Spielberg, al Red Bull Ring, la pole position è di Francesco Bagnaia, vincitore lo scorso anno su questo tracciato. Un ultimo giro straordinario dal campione del mondo in carica e leader di questo Mondiale per battere di 37 millesimi Maverick Vinales e Brad Binder.

Queste le parole dopo la 16a pole position della carriera, la 79a in top class per la Ducati: “Sono molto contento perché partire in pole è sempre fondamentale. Quest’anno stiamo facendo più fatica: il nostro punto forte su questa pista che era l’accelerazione non è più tale, perdiamo dalla KTM, dall’Aprilia. Dobbiamo migliorare, stiamo migliorando“.

“Rispetto a ieri abbiamo fatto uno step, però sono comunque contento perché in qualche modo riusciamo sempre a trovare la quadra e stiamo lavorando bene. La seconda gomma già non spinnava più, la prima aveva meno grip, probabilmente era stata scaldata di più. Per la Sprint vedo in grande forma la KTM insieme a Maverick Vinales: partendo forte possono metterci in difficoltà anche se qui non è semplice superare“.

