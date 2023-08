MotoGP, Fabio Quartararo: “Gara sfortunata, ma il ritmo era buono”

Una gara corta complicata e piena di scossoni per Fabio Quartararo nel Gran Premio d’Austria a Spielberg. Proprio quando sembrava trovare feeling con la sua Yamaha, il francese è incappato in una Sprint Race non facile: la maxi-caduta in cui è stato coinvolto in partenza, il long lap penalty e il contatto con Savadori.

Queste le sue parole a fine gara: “Durante questa gara è successo un po’ di tutto. Alla prima curva mi sono ritrovato in un contatto, ho perso molto tempo. Poi ero dietro a Bastianini che è difficile da superare“.

“Non sono riuscito a raggiungere la posizione che volevo. Poi mi sono toccato con Savadori e ho ricevuto il long lap penalty. Alla fine non volevo correre rischi, ma il mio ritmo era abbastanza buono. Sono circostanze piuttosto complicate”.

Foto: MotoGP.com