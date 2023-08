MotoGP, Enea Bastianini: “Devo ritrovare le sensazioni per essere competitivo con la Ducati”

In cerca di feeling. Enea Bastianini si prepara per il prossimo weekend del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Spielberg, in Austria, il romagnolo è chiamato a voltare pagina e soprattutto a comprendere come massimizzare il potenziale della propria moto.

Sta facendo fatica Enea dopo l’infortunio del primissimo appuntamento in Portogallo. L’adattamento alla GP23 non è stato ideale e il suo stile di guida pare non adattarsi alle esigenze della moto di Borgo Panigale. A Silverstone (Gran Bretagna), l’incidente con Marc Marquez è stato l’emblema di un fine-settimana con poche luci e molte ombre.

L’obiettivo di Bastianini, quindi, sarà quello di compiere uno step in avanti: “L’ultimo Gran Premio a Silverstone non è sicuramente andato come speravamo, ma è stato per me il primo vero fine settimana in cui ho potuto lavorare al 100%, senza problemi fisici. Abbiamo raccolto dati importanti che ci serviranno per poter fare altri passi in avanti. Al momento non sono riuscito ancora a trovare il giusto feeling con la mia Desmosedici GP perciò l’obiettivo principale ora è quello di ritrovare le sensazioni che mi permettano di essere competitivo”, le parole di Bastianini sui canali ufficiali.

Foto: MotoGP.com Press