MotoGP, Brad Binder: “Felicissimo per rinnovo e moto, oggi daremo filo da torcere a Bagnaia”

Brad Binder è soddisfatto dopo aver conquistato il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato del Red Bull Ring abbiamo vissuto una Q2 davvero vibrante, con i piloti che sono andati a migliorare i rispettivi crono passaggio dopo passaggio, con diversi tempi cancellati per i track limits.

La pole position è stata conquistata da Francesco “Pecco” Bagnaia con il tempo di 1:28.539 con 37 millesimi su Maverick Vinales che sembra avere ormai la pole position in tasca, mentre completa la prima fila proprio il sudafricano del team Red Bull KTM a 114. Quarta posizione per il suo compagno di team Jack Miller a 230, quinto Alex Marquez a 289 davanti a Luca Marini (+0.300) e Marco Bezzecchi a 369. Solamente 12° Jorge Martin che completa la sua Q2 senza un tempo valido.

Al termine della sessione Brad Binder ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Centrare la prima fila proprio nel giorno in cui ho ufficializzato il mio rinnovo con la KTM rende tutto speciale. Sono davvero felicissimo di essermi ulteriormente legato a questo marchio per altre stagioni (fino al 2026 ndr). Stiamo vivendo un bel periodo e sono convinto che condivideremo tante altre gioie in futuro”.

Pensando alla Sprint Race di oggi, il sudafricano ha le idee chiare: “Per il momento è una bellissima giornata e voglio continuare in questa direzione. La moto mi dà sensazioni fantastiche. Bagnaia ha detto che oggi teme le KMT? Spero proprio che abbia ragione – sorride – Senza dubbio abbiamo una buona chance per dargli filo da torcere”.

Foto: LiveMedia//CordonPress