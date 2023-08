MotoGP, quando la prossima gara? GP Catalogna 2023: programma, orari, tv, calendario 1-3 settembre

Il Motomondiale si prende un momento di respiro prima del double-header mediterraneo. Il prossimo weekend si tirerà il fiato, ispirando profondamente prima di lanciarsi in due GP consecutivi. Il doppio appuntamento comincerà nel weekend dell’1-3 settembre, durante il quale andrà in scena il Gran Premio di Catalogna.

La volontà di Dorna di ridurre il numero di gare in terra spagnola ha fatto cambiare collocazione temporale al Montmelò. L’abitudine era quella di far tappa nei pressi di Barcellona a giugno, ma quest’anno l’evento ha de facto preso il posto del GP d’Aragona, uscito dal calendario. Per la verità, si tratta di un ritorno alle origini. Non bisogna dimenticare come le prime tre edizioni del GP catalano (1996, 1997, 1998) si siano corse proprio a settembre!

Nel 2022 i successi furono appannaggio di Fabio Quartararo (MotoGP), Celestino Vietti (Moto2) e Izan Guevara (Moto3). Va rimarcato come il Montmelò sia un’autentica bestia nera di Francesco Bagnaia. Su questo tracciato, il piemontese non solo non ha ancora vinto, ma addirittura non ha mai neppure chiuso una gara nei primi cinque! Riuscirà a invertire la tendenza in questo 2023. Per scoprirlo bisognerà seguire il Gran Premio di Catalogna in TV. Come?

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) garantirà la diretta integrale del Gran Premio di Catalogna. Dunque, oltre alle qualifiche, alla sprint e alla gara, saranno visibili anche le prove libere e il warm-up. Il canale generalista Sky Sport Summer (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione a seconda delle proprie esigenze di palinsesto.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta le qualifiche e la sprint. La gara domenicale del Montmelò sarà invece proposta in differita, mentre non ci sarà modo di vedere gratis le prove libere e il warm-up.

STREAMING – L’evento catalano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta delle qualifiche, la diretta della sprint e la differita della gara saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi fornirà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Catalogna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

GP CATALOGNA 2023 – MOTOGP

VENERDÌ 1 SETTEMBRE

Ore 08.25-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 12.25-12.45, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2

Ore 16.15-16.25, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 16.35-16.45, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 2 SETTEMBRE

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA-1

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT RACE

Ore 16.10, MotoE, GARA-2

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Ore 9.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Foto: MotoGPpress.com