MotoGP, Alvaro Bautista torna nel Motomondiale con Ducati. Sarà wild card nel GP di Malesia

La voce girava da tempo, ma ieri si è concretizzata in un comunicato ufficiale. Alvaro Bautista torna in MotoGP. Il veterano spagnolo sarà al via del Gran Premio di Malesia, programmato il prossimo 12 novembre, con una Ducati iscritta sotto i colori del Team Aruba.it.

Il navigato iberico, Campione del Mondo in carica della Superbike e attuale leader del campionato dedicato alle derivate di serie, farà il suo ritorno fra i prototipi dopo cinque anni. Il castigliano aveva abbandonato la MotoGP a fine 2018 dopo nove stagioni trascorse tra factory team Suzuki, team Gresini e team Aspar. Un arco temporale durante il quale aveva raccolto 3 podi e una pole position, chiudendo 5° la classifica generale del 2012.

Bautista aveva chiesto a Ducati una wild card come premio per aver vinto il Mondiale Superbike 2022, indicando proprio Sepang come tracciato preferito per giocarsi la propria carta. La speranza dello spagnolo, che pochi giorni dopo del GP di Malesia compirà 39 anni, è quella di presentarsi forte di un secondo iride Superbike. La stagione delle derivate di serie si chiuderà, infatti, il 29 ottobre a Jerez de la Frontera. Attualmente il castigliano comanda la graduatoria assoluta con un solido vantaggio su Toprak Razgatlioglu.

Dunque un altro veterano iberico sta preparando minuziosamente il proprio ritorno una tantum, allo scopo di fare bella figura. Non va dimenticato come a fine aprile Dani Pedrosa abbia stupito tutti, chiudendo 7° il Gran Premio di Spagna, esprimendo prestazioni vicine a quelle dei titolari Brad Binder e Jack Miller. Il sogno di Bautista, impuntatosi per correre a Sepang anziché a Valencia come avrebbe preferito Ducati per questioni logistiche, è di fare altrettanto, attestandosi vicino a chi, la Desmosedici, la cavalca tutto l’anno.

Foto: Valerio Origo