F1, Frederic Vasseur annuncia: “La Ferrari sarà più veloce di otto decimi nel 2024”

Dalle parole ai fatti? Lo scopriremo. La Ferrari non si sta di certo distinguendo per una grande stagione nel Mondiale di F1. Le difficoltà che i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz stanno affrontando sono molteplici, dovendo gestire una macchina come la SF-23 dal comportamento imprevedibile, ma dalle criticità ben note: gestione delle gomme la domenica della gara in primis.

Una problematica che racchiude in sé molte cose: dalla una macchina sottosterzante o sovrasterzante, al bilanciamento che dai dati dovrebbe esserci e dalla pista non risulta. In sostanza, una situazione complessa. Il Team Principal, Frederic Vasseur, sta provando a mettere un po’ di ordine, rinnovando drasticamente il roster dei tecnici in ruoli chiave del Reparto Corse.

Si lavora quindi già al progetto 2024 con la speranza di realizzare una macchina in grado di lottare per il titolo e non di recitare il ruolo della comprimaria. In un’intervista concessa ad Autosprint, Vasseur ha parlato chiaro: “Abbiamo un piano di sviluppi che ci dice che la nostra macchina sarà due decimi più veloce a settembre, altri due a ottobre, altri quattro nel 2024. Noi abbiamo il nostro piano di lavoro e non possiamo perder tempo sincronizzarci con quello degli altri, che tra l’altro non conosciamo“.

Sarà davvero così? Nei prossimi mesi lo sapremo, ma di sicuro non è la prima volta che da Maranello arrivano questi annunci che poi non si sono tradotti in riscontri confortanti. Si spera in un’inversione di tendenza.

LiveMedia/Alessio De Marco