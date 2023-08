MotoGP, Alex Marquez rinnova il contratto con il Team Gresini nella classe regina

La vittoria nella Sprint Race a Silverstone (Gran Bretagna), una pole-position e un podio in questa stagione di MotoGP sono stati riscontri significativi per Alex Marquez. Lo spagnolo, reduce dalla difficile esperienza in Honda, ha trovato nuova linfa in sella alla Ducati del Team Gresini. Il fratellino di Marc, fin da subito, ha dimostrato di trovarsi piuttosto bene e i risultati sono stati dalla sua.

Per questo non sorprende la notizia del prolungamento di contratto fino al 2024 tra il pilota iberico e la squadra italiana. Il Team Gresini Racing ha anche comunicato la continuazione dell’accordo con la Ducati Corse fino al 2025.

Grande soddisfazione nelle parole per il campione del mondo di Moto3 e di Moto2 in passato: “Sono molto felice di continuare. Ho sempre trasmesso questa mia voglia alla squadra e quando le cose vanno bene è anche più facile capirsi. Continuare insieme anche nella prossima stagione è fondamentale per poter crescere ancora su questa moto e con questo team so che sarà tutto più facile. Voglio ringraziare Nadia (Padovani Gresini ndr) in primis e poi tutta la squadra che dal primo momento mi ha fatto sentire a casa. Continueremo a crescere e stupire“.

A dire la sua è stata la stessa Nadia: “Alex è innanzitutto una persona meravigliosa ed è stato un piacere accoglierlo nella nostra Gresini Family. I risultati parlano per lui e continuare insieme ci è parso un passo naturale per continuare ad alzare l’asticella. Nel suo primo anno in sella a una Ducati ha già conquistato una vittoria, un podio e una pole, dimostrando dall’inizio di poter stare con i migliori. Adesso insieme cercheremo continuità nella prossima stagione. Voglio anche ringraziare tutta la famiglia Ducati con cui proseguiremo nelle prossime due annate, abbiamo già fatto vedere di essere un ottimo binomio sia nel 2022 che quest’anno. L’obiettivo è continuare a emozionare ed emozionarci“.

Team Gresini, da questo punto di vista, tra i punti di riferimento della categoria, forte di una collaborazione solida con la Ducati: “Siamo davvero felici di avere ancora il Team Gresini Racing MotoGP nella famiglia Ducati per altre due stagioni. È una struttura estremamente professionale e, nel corso degli anni, ha dimostrato di avere il potenziale per poter ambire a grandi risultati. Lo scorso anno la squadra ha ottenuto 4 bellissime vittorie con la nostra Desmosedici GP e in questa stagione vanta un podio, una pole position e una vittoria nella gara Sprint a Silverstone con Alex Marquez. Siamo sicuri che insieme otterremo altri successi anche in futuro e continueremo a crescere gara dopo gara“, ha commentato il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna.

