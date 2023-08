Moto3, Daniel Holgado vuole rilanciarsi al Red Bull Ring, ma i rivali si fanno sempre più agguerriti

Dopo Silverstone, ecco il Red Bull Ring. La seconda parte del Mondiale di Moto3 2023 è pronta a sbarcare tra i monti della Stiria, per una tappa che potrebbe davvero rappresentare un punto nodale dell’intera annata. Un campionato che fino ad Assen (ovvero prima dell’inizio della pausa estiva) sembrava indirizzato verso Daniel Holgado, ma che ora vede lo spagnolo braccato da un gruppo nutrito di rivali.

Al momento di dare il via al Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento della stagione, la classifica generale parla di una classe più leggera decisamente vibrante e combattuta. Il portacolori del team Red Bull KTM Tech3 vola in vetta con 141 punti contro i 119 di Ayumu Sasaki ed i 109 di Jaume Masià. Quarto Ivan Ortolà con 107, quindi in quinta posizione troviamo Deniz Oncu con 99 e David Alonso con 90.

Come si può vedere, quindi, la situazione si fa meno serena e tranquilla per Daniel Holgado fino a poche settimane fa. In un campionato come quelle di Moto3 non bisogna mai calare il proprio livello di attenzione nè distrarsi un secondo, perchè tutto può cambiare molto in fretta e, soprattutto, curva dopo curva.

Quello che ci aspettiamo anche per il prossimo fine settimana. Il Red Bull Ring sarà un tracciato che regalerà grandissime emozioni con sorpassi e contro-sorpassi in ogni momento. Chi uscirà nel migliore dei modi dalla pista austriaca? Daniel Holgado ha il mirino di tutti gli avversari dipinto sulle spalle. Lo spagnolo vuole nuovamente chiudere ogni discorso. La pattuglia dei rivali sarà d’accordo?

Foto: Valerio Origo