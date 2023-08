Moto3, Daniel Holgado vuole essere profeta in patria per confermare la sua fuga verso il titolo

Siamo giunti esattamente al giro di boa del Motomondiale. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, andrà in scena il Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Dieci gare sono alle nostre spalle, altrettante (quasi senza soluzioni di continuità) sono all’orizzonte. In poche parole, inizia il girone di ritorno del campionato e la caccia al titolo è ufficialmente nella fase clou.

La classe più leggera si presenta sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, con una situazione in classifica generale ben delineata. Davanti a tutti rimane Daniel Holgado con 161 punti, dopo il positivo secondo posto del Red Bull Ring. Alle sue spalle a 26 lunghezze troviamo Ayumu Sasaki (ancora alla caccia del primo successo stagionale dopo sei podi consecutivi), quindi è terzo a 37 punti di distacco Deniz Oncu, vincitore del Gran Premio d’Austria di due settimane or sono.

Alle loro spalle la sensazione è che ormai il tempo stringa. Se non arriverà un filotto di risultati, dalla quarta posizione di Ivan Ortolà (a -43 da Holgado) si combatterà solo per i successi di tappa. Quinto un Jaume Masià che si mangia le mani con un gap di 52 lunghezze, quindi sesto Diogo Moreira a 68, quindi settimo David Alonso che è in rampa di lancio ma già lontanissimo a 71 punti.

La tappa catalana, quindi, metterà in palio 25 punti decisamente pesanti. Daniel Holgado proverà a centrare il quarto successo della sua annata per mettere definitivamente la caduta di Assen, già ampiamente rimediata con la piazza d’onore del Red Bull Ring. Il giovane spagnolo ha un buon margine sugli inseguitori. Starà a loro provare a mettere in discussione la sua leadership e la sua fuga verso il primo titolo. La gara di casa sarà un festival iberico? Gli indizi ci sarebbero, con gli italiani sempre troppo spettatori…

Foto: LaPresse