Moto2, Tony Arbolino rinnova con il Team Marc VDS. Morbidelli vicino alla Ducati Pramac in MotoGP?

Niente MotoGP per Tony Arbolino. Il nome del pilota lombardo è stato accostato lungamente alla Ducati in MotoGP, soprattutto pensando al Team Pramac, visto che il francese Johann Zarco ha deciso di lasciare la scuderia gestita da Paolo Campinoti e di accettare l’offerta della LCR Honda di Lucio Cecchinello.

Alla fine della fiera Arbolino, secondo del Mondiale 2023 di Moto2, rimarrà un altro anno nella media cilindrata, avendo rinnovato il contratto con Marc VDS, il suo team attuale, anche per il 2024. Una decisione frutto della volontà di Tony di affermarsi nella categoria, prima di compiere il grande salto in top-class. Ricordiamo che attualmente il nostro portacolori è preceduto di 12 punti dallo spagnolo Pedro Acosta.

“Siamo lieti di annunciare che Tony Arbolino ha concordato un prolungamento del contratto per rimanere con il nostro team nel Campionato del Mondo di Moto2 del 2024“, il testo del messaggio sui propri profili social dell’Elf Marc Vds Racing Team.

Arbolino, dunque, affiancherà Filip Salac, annunciato meno di un mese fa dalla struttura belga al posto di Sam Lowes, che sbarcherà nel 2024 con la Ducati gestita dalla stessa struttura in Superbike. Un rinnovo che apre le porte in Pramac a Franco Morbidelli? La situazione potrebbe essere proprio questa, dal momento che Marco Bezzecchi ha come opzione principale la permanenza nel Team Mooney VR46 Racing.

