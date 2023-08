Moto2, GP Gran Bretagna 2023: comincia a Silverstone la lunga volata per il titolo tra Arbolino e Acosta

Archiviata la lunga pausa estiva, questo weekend comincia di fatto la seconda parte del Motomondiale a Silverstone con il Gran Premio di Gran Bretagna 2023. In Moto2 l’attesa è tutta per la prosecuzione del testa a testa tra Tony Arbolino e Pedro Acosta, protagonisti assoluti dei primi otto round del campionato e candidati principali al titolo iridato.

Il lombardo del Team Marc Vds si trova al comando della classifica generale grazie ad una costanza di rendimento impressionante, tuttavia il mezzo passo falso (7° posto) di Assen ha consentito al suo rivale di accorciare ulteriormente le distanze. Lo “Squalo di Mazarrón” si è avvicinato a -8 dall’azzurro, annullando quasi completamente il gap accumulato con la caduta di Le Mans.

Acosta ha già collezionato 4 vittorie e 6 podi, mancando l’appuntamento con la top3 solo sul bagnato in Argentina e quando non ha tagliato il traguardo in Francia. L’inerzia sorride al giovane fenomeno iberico, ma queste cinque settimane di stop potrebbero rimescolare le carte in tavola favorendo magari l’inserimento di un terzo incomodo nella corsa al Mondiale.

Attenzione in tal senso a Jake Dixon, pilota britannico del Team Aspar GasGas che ha chiuso in crescendo la fase iniziale della stagione con una sequenza di tre podi consecutivi e soprattutto con la sua prima vittoria nel Motomondiale. A Silverstone andranno a caccia di un exploit importante anche i vari Aron Canet, Alonso Lopez, Filip Salac, Ai Ogura, Fermin Aldeguer, Sam Lowes e l’italiano Celestino Vietti.

Credit: MotoGP.com Press