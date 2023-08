Monte ingaggi Serie A: le spese di tutte le squadre, i costi degli stipendi e quanto sono pagati i calciatori

In tempi di crisi finanziarie come quello che stiamo vivendo, l’attenzione alla sostenibilità economica rappresenta uno degli elementi fissi in tutti i programmi societari delle squadre di Serie A: dopo la pandemia che ha drasticamente diminuito gli introiti, l’inflazione non ha di certo aiutato, facendo lievitare tutti i costi di gestione che i club devono sostenere.

Qual è la squadra che ha il monte ingaggio più alto nella Serie A 2023-2024? Il club che spende di più per gli stipendi dei propri giocatori è la Juventus, il cui tetto salariale si aggira sui 150 milioni di euro (lordi). Al secondo posto, troviamo l’Inter, che per questa stagione dovrà spendere in totale oltre 109 milioni: il podio viene chiuso dalla Roma, la cui spesa annuale supera i 92 milioni di euro.

Di poco dietro la Roma si issa al quarto posto il Milan (90,6 milioni): i rossoneri precedono Lazio (75,2 milioni) e i campioni d’Italia del Napoli (74,3 milioni). Chiudono la top-ten Fiorentina (63,4 milioni), Atalanta (58,6 milioni), Torino (39,1 milioni) e Genoa (35,2 milioni).

CLASSIFICA MONTE INGAGGI SQUADRE SERIE A 2023-2024*

1. Juventus (150,9 milioni)

2. Inter (109,6 milioni)

3. Roma (92,5 milioni)

4. Milan (90,6 milioni)

5. Lazio (75,2 milioni)

6. Napoli (74,3 milioni)

7. Fiorentina (63,4 milioni)

8. Atalanta (58,6 milioni)

9. Torino (39,1 milioni)

10. Genoa (35,2 milioni)

11. Salernitana (31,5 milioni)

12. Monza (30,7 milioni)

13. Sassuolo (29,9 milioni)

14. Cagliari (25,9 milioni)

15. Bologna (24,0 milioni)

16. Empoli (19,9 milioni)

17. Udinese (17,6 milioni)

18. Verona (17,6 milioni)

19. Lecce (15,0 milioni)

20. Frosinone (6,6 milioni)

*Tutte le cifre riportate qui sopra sono da intendere lorde

