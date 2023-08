Mondiali ciclismo 2023: Albert Philipsen si impone tra gli junior! Sierra sfortunato nel finale

Secondo titolo iridato assegnato nel ciclismo su strada ai Mondiali di Glasgow 2023. Dopo l’affermazione di Julie Bego tra le donne junior, è il danese Albert Withen Philipsen a prendersi il primo titolo al maschile, diventando il nuovo Campione del Mondo junior. Per la Danimarca si tratta del terzo titolo di categoria negli ultimi sette anni.

Una corsa spettacolare ed apertissima come ci si attendeva, tanto per il percorso, quanto per la natura delle corse tra corridori così giovani. Gli scatti iniziano praticamente alla partenza ed è proprio Philipsen a lanciare il primissimo attacco insieme alla coppia norvegese formata da Jørgen Nordhagen e Felix Ørn-Kristoff ed il tedesco Paul Fietzke.

Da dietro sono in tanti a provare a rientrare sulla testa della corsa, ma solo l’azzurro Juan David Sierra, insieme al danese Theodor Storm ed al britannico Matthew Brennan riescono a chiudere il gap. I sette sembrano destinati a giocarsi il successo finale quando la Slovenia decide di inseguire e riaprire la corsa.

Si riforma un gruppo numeroso davanti, da cui sono in tanti a provare ad evadere. L’azione decisiva la porta però Philipsen, scattando in maniera imperiosa al penultimo passaggio su Montrose Street, ultimo duro strappo del circuito. Gli inseguitori provano ad organizzarsi ma il danese diventa presto irraggiungibile, fino ad arrivare in trionfo sul traguardo.

Uno sfortunatissimo Sierra deve rinunciare ad una probabile medaglia a causa di un problema meccanico nel finale che lo relega ad un quarto posto. In volata Fietzke batte Ørn-Kristoff con i due che si affiancano al vincitore sul podio iridato.

Foto: Eurosport