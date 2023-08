Milan-Torino, Serie A: quando si gioca? Data, calendario, programma, orario, tv e streaming

Mentre stiamo per mandare in archivio la prima giornata di campionato, è già tempo di pensare al secondo turno della Serie A 2023-2024 che si giocherà nel corso del prossimo weekend. Si partirà il 26 agosto con i primi quattro anticipi in programma, tra i quali un interessantissimo Milan-Torino.

La partita che si disputerà alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro metterà di fronte i rossoneri allenati da mister Stefano Pioli e i granata di mister Ivan Juric. Una sfida che ci dirà molto sulle due squadre in ottica presente e futura.

Da un lato, infatti, un Milan particolarmente rinnovato in sede di calciomercato estivo che andrà a caccia di conferme importanti in vista della sua rincorsa allo scudetto. Dall’altro lato, invece, un Torino che cercherà di sfruttare il lavoro messo già in cascina nella scorsa stagione, per crescere ulteriormente e puntare alla zona europea.

Milan-Torino sarà visibile in streaming su DAZN. Su Sky potrà essere seguito su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213) e anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO SECONDA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 26 agosto

Ore 20.45 Milan-Torino – diretta su DAZN e Sky

PROGRAMMA SERIE A: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento,

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per Milan-Torino

Diretta Live: OA Sport

