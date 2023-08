Milan-Torino oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

La Serie A 2023/2024 è pronta a ritornare in campo. Dopo il fischio d’inizio della scorsa settimana la massima serie italiana prosegue spedita il proprio cammino e si avvicina il momento del secondo turno. E proprio quest’oggi, tra le diverse interessanti partite e alle ore 20.45, spicca un match in particolare: stiamo parlando di Milan-Torino. Gli uomini di Stefano Pioli e quelli di Ivan Juric sono pronti a darsi battaglia sul terreno di gioco di San Siro.

Nella prima uscita stagionale, i rossoneri, hanno ottenuto subito tre punti contro il Bologna. Al Dall’Ara, casa dei felsinei, i Diavoli si sono imposti per 0-2 grazie a Giroud e Pulisic: menzione d’onore per l’americano che ha regalato spettacolo, così come il neoacquisto Reijnders. Il Milan è apparso fluido e organizzato, con tanta voglia di fare bene. E davanti al proprio pubblico, Leao e compagni, tenteranno sicuramente di ottenere il secondo +3 stagionale.

Occhio al Torino però, che dopo lo scialo 0-0 in casa contro il Cagliari neopromosso avrà il dente avvelenato. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Milan-Torino, match valido per la 2a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming, invece, avverrà su DAZN, Sky Go e NOW.

CALENDARIO MILAN-TORINO Sabato 26 agosto Ore 20.45 Milan-Torino– Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-TORINO MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli Indisponibili: Bennacer

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic V.; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Juric Indisponibili: Seck, Djidji

Seck, Djidji Squalificati:

