Lotta, Mondiali Under 17 Istanbul 2023: Denise Piroddu eliminata nei -57 kg della femminile

Ad Istanbul, in Turchia, sono scattati oggi i Mondiali Under 17 di lotta femminile: nei –57 kg è stata eliminata, senza possibilità di ripescaggio, l’azzurrina Denise Piroddu, mentre nei -53 kg domani sarà in gara l’altra italiana iscritta alla rassegna iridata, Fabiana Rinella.

Nei -57 kg della lotta femminile Denise Piroddu è stata eliminata nel turno di qualificazione agli ottavi dalla bulgara Viktoria Ivaylova Boynova, vittoriosa per schienamento dopo 1’18”, quando lo score era già sul 4-0 per la bulgara. Boynova si è poi fermata agli ottavi ed è svanita la possibilità di ripescaggio per l’azzurra.

Foto: comunicato stampa FIJLKAM