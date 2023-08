Lotta, Mondiali U20 Amman 2023: Aurora Russo in finale per l’oro nei -59 kg della femminile!

L’Italia conquisterà certamente una medaglia ai Mondiali U20 2023 di lotta, in corso ad Amman, in Giordania: nella femminile è in finale per l’oro Aurora Russo (-59 kg), che domani si giocherà il titolo iridato di categoria, mentre esce di scena ai quarti Laura Godino (-68 kg), che non viene ripescata.

Nei -59 kg della lotta femminile Aurora Russo supera agli ottavi la croata Lana Nogic per superiorità tecnica, con incontro interrotto sul punteggio di 10-0 dopo 2’41”, mentre ai quarti elimina l’atleta individuale neutrale Elena Kurova, sconfitta ai punti per 7-2, infine in semifinale piega la statunitense Alexis Marie Janiak ai punti per 9-8. Domani in finale sfida per l’oro contro l’atleta individuale neutrale Alesia Hetmanava.

Nei -68 kg della lotta femminile Laura Godino agli ottavi piega la venezuelana Gilbery Josefina Garcia Franco col punteggio di 5-4, ma ai quarti l’azzurrina viene battuta dall’atleta individuale neutrale Alina Shauchuk, che si impone ai punti per 8-1. Shauchuk viene poi battuta in semifinale e per l’azzurrina svanisce l’ipotesi del ripescaggio.

A differenza di quanto si evinceva dalle convocazioni, non ha gareggiato nei -55 kg della lotta femminile l’azzurrina Immacolata Danise.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani