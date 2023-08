Lotta, Mondiali U20 Amman 2023: Raul Caso e Gabriele Niccolini eliminati nello stile libero

Iniziano con poca fortuna per i colori azzurri i Mondiali U20 2023 di lotta, scattati ad Amman, in Giordania: nello stile libero vengono eliminati, senza possibilità di essere ripescati, sia Raul Caso (-74 kg) che Gabriele Niccolini (-86 kg).

Nei -74 kg dello stile libero Raul Caso, ammesso direttamente agli ottavi senza passare dal turno di qualificazione, viene battuto dal georgiano Giorgi Gogritchiani, il quale si impone ai punti per 2-1. Il georgiano poi esce di scena ai quarti di finale e per l’italiano non c’è ripescaggio.

Nei -86 kg dello stile libero Gabriele Niccolini nel turno di qualificazione agli ottavi viene superato dall’ucraino Ivan Chornohuz, vittorioso ai punti per 10-2. L’ucraino esce a sua volta di scena agli ottavi e per l’azzurrino svanisce subito l’opportunità di essere ripescato.

Domani sarà la volta della lotta femminile ed a difendere i colori azzurri saranno Immacolata Danise (-55 kg), Aurora Russo (-59 kg) e Laura Godino (-68 kg): le eliminatorie inizieranno alle ore 09.00 italiane, con le semifinali previste alle ore 16.00 italiane.

Foto: FIJLKAM