Surf, Shiseido Tahiti Pro 2023: vittorie di Jack Robinson e di Caroline Marks, 3° Leonardo Fioravanti!

Finita nell’album dei ricordi la decima tappa del Championship Tour 2023 di surf. Il Shiseido Tahiti Pro ha eletto re e regina della tavola in questa edizione 2023 e ci si riferisce all’australiano Jack Robinson e all’americana Caroline Marks, che con le loro evoluzioni sono stati in grado di interpretare meglio degli altri le onde di Tahiti, isola della Polinesia francese e sede dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Nell’ultimo round stagionale, prime delle Finali in California, è spettato a Robinson recitare il ruolo del primattore, battendo in un atto conclusivo tiratissimo il brasiliano Gabriel Medina: 15.66 per l’aussie rispetto al 15.00 del sudamericano. Per il surfista di Margaret River si tratta della seconda affermazione stagionale, dopo quella del primo appuntamento del Billabong Pro Pipeline, e della quarta top-3 del 2023. Un riscontro che è valso la qualificazione alle Finals, che vedranno protagonisti anche il brasiliano Filipe Toledo, lo statunitense Griffin Colapinto, l’altro australiano Ethan Ewing e il secondo brasiliano della serie Joao Chianca.

Chiusura in bellezza di stagione per Leonardo Fioravanti. Il nostro portacolori, già certo di essersi qualificato ai Giochi, ha rafforzato la sua top-10 (n.9) nel ranking mondiale grazie al terzo posto in questa sede. Un percorso nel quale Leo è stato in grado di battere negli ottavi di finale il sudafricano Jordy Smith con lo score di 12.84 e nei quarti il francese Kauli Vaast con il riscontro di 15.10. A fermarlo è stato proprio Robinson, un po’ come era accaduto nella Finale del primo round del 2023. Dopo aver ottenuto un riscontro di poco migliore nella prima onda (7.67 rispetto al 7.53 dell’australiano), Fioravanti non è riuscito a replicare all’aussie che ha raccolto 8.50 nel quinto tentativo. Di conseguenza il 15.83, rispetto all’8.84 dell’italiano, è valso il successo al surfista oceanico. Un piazzamento, comunque, che certifica il valore dell’azzurro in questa competizione.

Nella prova femminile abbiamo assistito a un atto conclusivo tutto statunitense con lo scontro tra Marks e Caitlin Simmers e il successo della prima menzionata (9.23 rispetto al 3.93 di Simmers). Un riscontro che ha avuto dei riflessi nella graduatoria mondiale, sempre comandata da Carissa Moore. Nella top-5 qualificante per le Finals ci sono infatti l’australiana Tyler Wright (seconda), Marks (terza), l’altra australiana Molly Picklum (quarta) e Simmers (quinta). E dunque i migliori surfisti del mondo si ritroveranno per le citate Finali in California dall’8 al 16 settembre.

