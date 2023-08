Canoa slalom, Mondiali J/U23 Cracovia 2023: tutti gli Under 23 azzurri approdano in semifinale

Dopo le gare a squadre di ieri, i Mondiali J/U23 di canoa slalom, in corso a Cracovia, in Polonia, vedono scattare le prove individuali della categoria Under 23: in casa Italia approdano alle semifinali di venerdì 18 tutti gli otto azzurrini al via nelle batterie odierne.

Nel kayak maschile ce la fa nella prima serie Leonardo Grimandi (CC Bologna), 30° ed ultimo dei qualificati in 89.79 (2 penalità), mentre passa nella seconda discesa Tommaso Barzon (CC Verona), terzo in 88.00 (2 penalità). Nel kayak femminile ce la fa nella seconda run Marta Bertoncelli (Carabinieri), settima in 99.34 (4 penalità).

Nella canadese maschile Martino Barzon (Aeronautica Militare) chiude la prima run col miglior tempo assoluto in 87.08, mentre avanza anche Flavio Micozzi (Marina Militare), ottavo in 91.45. Nella canadese femminile avanzano nella prima discesa Elena Micozzi (Marina Militare), settima in 97.48, Marta Bertoncelli (Carabinieri), nona in 98.12, ed Elena Borghi (Carabinieri), tredicesima in 99.22.

Foto: Pier Colombo