Vuelta a España 2023: la prima maglia roja è Lorenzo Milesi! Crono a squadre alla DSM, male Vingegaard

Che momento per Lorenzo Milesi. Qualche settimana fa il titolo iridato a Glasgow negli under 23 a cronometro, oggi, sempre in una prova contro il tempo, ma questa volta una cronometro a squadre, l’azzurro va a prendersi la prima importante soddisfazione da professionista vestendo la Maglia Roja alla Vuelta a España 2023.

Prima frazione pazza: la pioggia costante e una luminosità non eccellente vista la sera inoltrata in quel di Barcellona, su un percorso di 14,8 km molto mosso in città ha costretto diverse squadre a non esagerare per non rischiare.

Sfrutta la situazione il Team dsm – firmenich, tra i primi a partire (strada forse meno bagnata rispetto alle successive partenze), hanno disputato una gran prova chiudendo con il crono di 17’30”15 e a passare davanti è stato proprio il nostro giovane rappresentante.

Grandissima beffa per i padroni di casa della Movistar, trascinati da un super Enric Mas: gli iberici devono arrendersi a pari tempo per solo mezzo secondo. Terza posizione per la EF Education-EasyPost, mentre quarta è la Soudal-QuickStep di Remco Evenepoel che, nonostante un po’ di polemiche all’arrivo, guadagna diversi secondi sugli avversari diretti per la classifica generale.

Qualche problema per la compagine favoritissima e più attesa, la Jumbo-Visma di Primoz Roglic e Jonas Vingegaard: probabilmente un inconveniente meccanico per il danese ha frenato lo squadrone neerlandese che ha perso da tutti i rivali chiudendo undicesima a 32” dalla vetta.

Photo LiveMedia/Valerio Origo