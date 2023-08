Vuelta a España, duro sfogo di Evenepoel: “Ridicolo, era buio”. Cosa è successo nella crono a squadre

Una cronometro a squadre pazza per aprire la Vuelta a España 2023. Prima tappa veramente clamorosa in quel di Barcellona con la pioggia scrosciante su un percorso cittadino e quindi molto pericoloso e, soprattutto, l’oscurità che hanno reso la gara quasi impraticabile verso il finale.

L’ultima squadra a scendere in strada è stata la Soudal-QuickStep del campione in carica Remco Evenepoel. Ottima prova per i belgi che si sono fermati a 6” dai vincitori della Team dsm – firmenich, ma nonostante questo il campione del mondo a cronometro appena tagliato il traguardo si è arrabbiato tantissimo con gli organizzatori.

Le parole del belga: “Hai tutta la giornata per fare una cronosquadre. La pioggia è pioggia, rischi già tanto. È ridicolo quando è così buio. Gli organizzatori dovrebbero pensare alla sicurezza. Non si vedeva nulla. È strano gareggiare così”.

Tutta la rabbia di Evenepoel:

🗣️"Así no se puede correr" 😡TREMENDO enfado del defensor de la corona Remco Evenepoel quejándose por la visibilidad en la contrarreloj por equipos que ha dado inicio a @lavuelta 2023#VueltaRTVE26A #LaVuelta23 pic.twitter.com/f2tt03ocOF — Teledeporte (@teledeporte) August 26, 2023

Foto: Lapresse