Classifica Vuelta a España 2023, seconda tappa: Andrea Piccolo in maglia roja!

Andrea Piccolo indossa la maglia roja alla Vuelta di Spagna 2023. Il ciclista italiano si è portato in testa alla classifica generale al termine della seconda tappa, una frazione insidiosa di 182 km con la conclusione a Barcellona. Gli ultimi nove chilometri sono stati neutralizzati ai fini della graduatoria e l’alfiere della EF Education-EasyPost è riuscito a meritarsi il simbolo del primato.

Si tratta del miglior risultato della carriera per il 22enne nativo di Magenta, tra le grandi promesse del pedale tricolore e che sta disputando il suo primo Grande Giro di tre settimane da professionista (tra i grandi non ha ancora vinto una corsa, l’anno scorso fu secondo alla Japan Cup e terzo alla Coppa Agostoni).

Andrea Piccolo precede di 11 secondi lo spagnolo Javir Romo Oliver (Astana Qazaqstan). Di seguito la classifica generale della Vuelta a España 2023 al termine della seconda tappa. Domani è in programma la terza frazione: 158,5 km da Suria ad Arinsal, è previsto il primo arrivo in salita (8,2 km al 7,9% di pendenza media) e si annuncia grande battaglia tra i favoriti per il trionfo finale in terra iberica.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA (dopo la seconda tappa)

1 15 ▲14 PICCOLO Andrea EF Education-EasyPost 20 4:27:23

2 40 ▲38 ROMO Javier Astana Qazaqstan Team 0:11

Foto: Photo LiveMedia/Silvia Colombo