Vuelta a España 2023, Andreas Kron: “Sapevo di poter vincere, questo successo è per De Decker”

È di Andreas Kron la seconda tappa della Vuelta a España 2023. In una frazione ricca di colpi di scena e resa complicata dalle difficili condizioni atmosferiche, il danese della Lotto Dstny ha allungato sullo strappo del Montjuic, ha scollinato per primo a 3,6 km dal traguardo e ha poi vinto in solitaria. Da sottolineare la bellissima dedica all’arrivo a Tijl De Decker, compagno di squadra che è deceduto qualche giorno fa dopo essere stato vittima di un incidente durante un allenamento.

“Questa vittoria significa moltissimo per me e per la mia squadra, soprattutto dopo tutto quello che ci è successo in questi ultimi giorni – ha affermato Kron dopo l’arrivo -. Era una tappa che avevo messo nel mirino ed essere riuscito a vincere mi rende molto felice”.

Il danese classe 1998 ha poi aggiunto: “Oggi è stata una giornata pazzesca. Già stamattina credevo di poter vincere su queste strade bagnate. Ho avuto un anno difficile, specialmente dopo le classiche di primavera, quindi tornare e ottenere la mia prima vittoria in un Grand Tour significa molto. Mi ero detto che se avessi vinto una tappa del Grand Tour l’avrei dedicata a mia mamma, che è morta, ma ora voglio dedicare questo successo anche a Tijl de Decker e alla squadra, che sta attraversando un periodo davvero difficile.”

