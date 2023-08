LIVE Universiadi 2023, 3 agosto in DIRETTA: tanta Italia protagonista nella scherma e nel nuoto, fari puntati anche sull’atletica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra entusiasmante giornata delle Universiadi 2023 in corso di svolgimento a Chengdu (Cina)! Ci si appresta a vivere l’ottavo giorno di gare di una manifestazione riservati agli studenti universitari che si sarebbe dovuta svolgere nel 2021, ma che il Covid ha rimandato fino a questo luglio. Italia grande protagonista con gli sport più affini a noi che entrano nel vivo!

Saranno messi in palio nel Giorno 8 altri 31 titoli nella 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: oggi, giovedì 3 agosto, saranno assegnati 10 ori nell’atletica, 6 nel wushu, 5 nel nuoto, 4 nel taekwondo, 3 nei tuffi, 2 nella scherma e 1 nel tennis tavolo e nella ginnastica artistica. Andranno inoltre in scena i quarti di finale del torneo di pallavolo femminile, con l’Italia che sfiderà la Polonia, e torneranno in acqua le azzurre della pallanuoto per la sfida a Singapore.

Tanta attesa in casa Italia per un altra giornata in cui si potrebbe fare incetta di medaglie. La regina degli sport della giornata di oggi è senza dubbio l’atletica, che mette in palio ben 10 titoli; ci proverà a conquistare l’oro Alice Muraro nei 400 ostacoli (12.25) così come Laura Pellicoro negli 800 piani (12.40). Per la scherma ci saranno i tornei individuali di spada uomini e fioretto donne, con la folta pattuglia azzurra che cercherà di portare a casa il primo oro in una disciplina da sempre affine ai nostri atleti. Colori azzurri che saranno tenuti alti anche dal nuoto, fin qui vera fucina di medaglie delle Universiadi italiane, con 5 finali in programma e tanti nuotatori del Belpaese che partono con l’obiettivo podio. Per quanto riguarda gli sport di squadra, andranno in scena i quarti di finale della pallavolo femminile (Italia-Polonia alle 11.30) e le azzurre della pallanuoto affronteranno Singapore nel girone unico (4.00).

