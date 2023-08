Scherma, il fioretto femminile è sempre italiano! Serena Rossini vince le Universiadi davanti ad Elena Tangherlini

Non si esaurisce il bottino di trionfi e di medaglie portate dal fioretto in Italia. Dopo la sbornia mondiale il settore femminile continua ad imporre il proprio dominio anche alla Universiadi di Chengdu, in Cina. Proprio come accaduto a Milano, la finale è stata monopolizzata dai colori azzurri ed ha visto Serena Rossini vincere su Elena Tangherlini.

Un torneo assolutamente dominato dalla giovane anconetana, di recente laureatasi Campionessa Europea della categoria cadetti in Serbia. Sulla strada verso la finale si è sbarazzata con estrema semplicità dell’ungherese Mesteri, poi della transalpina Nayl, della giapponese Kano e della sudcoreana senza mai concedere più di 8 stoccate per assalto.

Anche la finale è stata sostanzialmente a senso unico, con l’equilibrio durato giusto il tempo della prima ripresa. Da lì Rossini ha messo la marcia successiva, accelerando fino al 15-7 finale. Risultato da incorniciare ovviamente anche per Tangherlini, che sulla strada ha dovuto incrociare e superare atlete del calibro di Qingyang Chen, battuta in semifinale.

Foto: Bizzi Federscherma