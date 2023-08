LIVE Tiro a segno, Mondiali 2023 in DIRETTA: Monna e Maldini inseguono la finale nella pistola 10 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali 2023 di tiro a segno. A Baku (Azerbaigian) si parte con le qualificazioni della pistola maschile 10 metri. La kermesse iridata assegnerà anche 4 carte nazione per ogni specialità in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Presenti per l’Italia Paolo Monna e Federico Nilo Maldini. Gli azzurri proveranno a riscattare la scorsa edizione svoltasi ad El Cairo nella quale non riuscirono ad ergersi fino alla finale. Tiratori da battere i cinesi Liu Junhui, Xie Yu e Zhang Bowen. Occhi puntati anche sull’ucraino Pavlo Korostylov, bronzo uscente, e sul sudcoreano Lee Wonho.

Le qualificazioni della pistola 10 metri maschile inizieranno alle 6.30 con il primo round, per proseguire alle 8.30 con la sessione decisiva. Non ci sarà copertura TV, bensì sarà possibile seguire lo streaming delle finali di specialità sul canale Youtube ISSFTV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 8.30.

Foto: UITS