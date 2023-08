Calendario Europei nuoto U23 oggi: orari 12 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 12 agosto, seconda giornata degli Europei U23 di nuoto di scena a Dublino (Irlanda). Una competizione dalle caratteristiche “Open” in cui non vi saranno solo compagini del Vecchio Continente. Allo Sport Ireland National Aquatic Centre è prevista la partecipazione di una squadra per ciascuno degli altri continenti abitati (Nord America, Sud America, Oceania e Asia). Un elenco che include, tra gli altri, gli Stati Uniti.

La manifestazione prevede batterie e finali di tutte le gare individuali sotto i 400 metri, con finali a tempo per le gare individuali dai 400 metri in su. Previste solo due staffette: una staffetta 4×100 mista mixed e una staffetta 4×100 sl mixed. Inoltre, quest’oggi, vi sarà anche la sfida delle Skin Race sui 50 stile libero, gare a eliminazione.

Vedremo in azione, per quanto riguarda casa Italia, Anita Bottazzo sui 100 rana che, argento ieri nei 50, cercherà di andare in medaglia anche nella doppia distanza, anche se non sarà così semplice. Si spera in una reazione di Lorenzo Galossi, molto deludente nei 200 sl. Il romano gareggerà nei 400 sl insieme a Luca De Tullio, bravissimo nei 1500 sl di ieri, conditi dal bronzo e da un primato personale.

Gli Europei U23 di nuoto a Dublino (Irlanda) saranno coperti in streaming dal canale ufficiale della LEN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle Finali. Di seguito il calendario delle gare odierne:

CALENDARIO EUROPEI NUOTO U23 2023 OGGI

Sabato 12 agosto dalle 10.30 italiane

400 stile libero donne

400 stile libero uomini

100 rana donne

50 dorso uomini

200 farfalla donne

50 stile libero uomini

100 dorso donne

200 rana uomini

50 stile libero donne

200 farfalla uomini

Serie lenta dei 400 misti donne

Serie lenta dei 400 misti uomini

Finali dalle 19.00 italiane

100 rana donne

50 dorso uomini

200 farfalla donne

50 stile libero uomini

400 stile libero donne

100 dorso donne

200 rana uomini

50 stile libero donne

200 farfalla uomini

Serie veloce 400 misti donne

Serie veloce 400 misti uomini

400 stile libero uomini

Skin race 50 stile libero

AZZURRI IN GARA OGGI

DONNE – 400 Stile Libero – Salin

UOMINI – 400 Stile Libero – Galossi, De Tullio, Diodato

DONNE – 100 Rana – Bottazzo

UOMINI – 50 Dorso – Harabagiu, Lazzari

DONNE – 200 Farfalla

UOMINI – 50 Stile Libero – Serio, Merlini

DONNE – 100 Dorso

UOMINI – 200 Rana

DONNE – 50 Stile Libero

UOMINI – 200 Farfalla

DONNE – 400 Misti – Serie Lente

UOMINI – 400 Misti – Serie Lente – Spediacci

EUROPEI NUOTO U23 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale ufficiale LEN

Diretta live testuale: OA Sport solo le Finali

Foto: LaPresse