LIVE Moto2, GP Austria 2023 in DIRETTA: impresa di Celestino Vietti! Vince davanti ad Acosta, Arbolino sesto

12.58 Podio per Ai Ogura, ma il capolavoro del giorno è quello di Vietti: Fantic Racing ha battuto KTM a casa loro-

12.57 Ha limitato i danni Tony Arbolino che ha chiuso in sesta posizione: ora è a -12 nel Mondiale da Pedro Acosta.

12.56 Celestino Vietti si è messo alle spalle un periodo difficile che durava dalla vittoria di Barcellona dello scorso anno. E’ tornato grande in Austria, facendo una gara da sogno.

CELESTINO VIETTI VINCEEEEEEEE! FANTIC RACING SI IMPONE PER LA PRIMA VOLTA IN MOTO2! CHE IMPRESA PER IL RAGAZZO DI COASSOLO! Acosta si piega.

-1 Ha mollato Pedro Acosta! Adesso può solo ammirare le ultime curve di Celestino Vietti al Red Bull Ring!

-1 Acosta ora è lontano sette decimi, il distacco sembra di sicurezza: l’impresa è sempre più vicina per il ragazzo di Cirié.

-2 Quattro decimi ora per Vietti, ma Acosta non lascia questa gara fino all’ultimo. Duello eccezionale.

-3 ACOSTA ATTACCA VIETTI E LO TOCCA! Lo spagnolo riesce miracolosamente a rimanere in piedi.

-3 Vietti sembra ancora brillante fisicamente, Acosta pare al gancio e va ancora lungo.

-4 Arbolino è sempre in sesta posizione e sta limitando i danni.

-4 Acosta stando dietro a Vietti è più veloce e riesce a rimanere agganciato.

-5 Acosta è un animale e rimane attaccato a Vietti. Che duello fantastico.

-5 Secondo warning per Pedro Acosta! Rischia il long lap penalty!

-6 CELESTINO VIETTI PASSAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! CELESTINO PASSAAAAAAAAA!! E’ AL COMANDO!

-6 Sbaglia l’ingresso in curva 4 Acosta e Celestino Vietti sta arrivando!

-6 GIRO CLAMOROSO DI VIETTI CHE ARRIVA A DOPPIA VELOCITA’ SU ACOSTA! Pazzesco!

-7 ARRIVA ANCHE IL WARNING PER ACOSTA PER TRACK LIMITS! L’impresa è sempre meno impossibile.

-7 Adesso Vietti ha nel mirino Acosta! Lo vede sempre meglio: mezzo secondo!!

-7 VIETTI RECUPERA TRE DECIMI SOLO IN UN SETTORE! Sette decimi il ritardo! Adesso si può sognare!

-8 Arbolino si butta dentro su Salac per riprendersi la sesta posizione.

-8 Distacco che adesso rimane stabile: giro dopo giro diventa sempre più dura per Vietti.

-9 Da dietro intanto buona rimonta da parte di Dennis Foggia che è undicesimo.

-9 Super T2 per Vietti! Altri due decimi recuperati: 1″1 adesso il distacco.

-9 Ha un grande passo Celestino Vietti e dà la sensazione di poter avvicinarsi ulteriormente su Acosta.

-10 Due decimi recuperati da Vietti su Acosta! 1″2 il ritardo!

-10 Distacco di un secondo e mezzo per Vietti su Acosta: vediamo se questa impresa è possibile o impossibile per Celestino.

-11 ALL’ESTERNO CELESTINO VIETTI SU OGURA! Lo passa in accelerazione in uscita dalla curva! Pazzesco.

-12 Sta gestendo alla perfezione Acosta che ha un secondo e mezzo di margine su Ogura.

-12 Celestino Vietti si fa vedere negli scarichi di Ogura! Tutta la pressione inflitta sul giapponese.

-13 Scivolata in curva 9 per Aron Canet che è finito lunghissimo.

-13 Intanto Arbolino è settimo e non ne ha proprio: passo gara da rivedere per il milanese.

-13 Vietti sta andando particolarmente forte in questa fase della gara e fra poco avrà a tiro Ogura per la seconda piazza.

-14 Dixon in crisi nera dopo aver subito il sorpasso da Vietti: può essere attaccato anche da Chantra per la quinta posizione.

-14 1:35.2 l’ultimo giro da parte di Acosta che si è fatto recuperare sei decimi da Ogura: lo spagnolo sta solo gestendo?

-15 Da segnalare la grande gara di Sergio Garcia che è nono, lui che è un debuttante in Moto2.

-15 VIETTI ALL’INTERNO IN CURVA 1 SU DIXON! E’ in zona podio il pilota Fantic Racing!

-16 Dixon non ha il ritmo di Ogura e si sta sfilando, ci può provare Vietti sul britannico.

-16 Aumenta ora il vantaggio di Acosta che ha quasi due secondi su Ogura.

-17 Ogura va lungo, ma poi rimedia e rientra su Dixon per la seconda posizione!

-17 Arbolino è in grande difficoltà e ha un ritmo inferiore di Salac che lo attacca per la sesta posizione.

-18 Acosta ha commesso un errore nell’ultimo settore del giro precedente e ha perso un paio di decimi.

-18 In questo momento Vietti è il più veloce in pista dietro solo ad Acosta.

-19 Alonso e Arenas a terra! Quante cadute in questa gara piena di colpi di scena.

-19 Ogura che sorpasso! Porta largo Dixon e si prende la seconda posizione: così Vietti torna sotto.

-20 Altra imprecisione da parte di Tony Arbolino che si fa passare da Chantra per la quinta posizione.

-20 Gran passo da parte di Dixon che rimane ancora tra i sei e i sette decimi da Acosta.

-20 Penalizzazione per Aron Canet che deve cedere due posizioni per guida irresponsabile.

-21 Intanto scivolando indietro Binder e Lowes che si sono presi a vicenda.

-21 Acosta comincia a martellare: 1’34″5 per lo spagnolo, Arbolino solo in questo giro ha perso 1″2.

-22 Due errori da parte di Arbolino che va lungo: Vietti ne approfitta ed è quarto.

-22 Molto vicini anche Arbolino e Vietti, rispettivamente in quarta e quinta posizione.

-23 Acosta ancora non è scappato via e Dixon e Ogura rimangono vicini.

-23 Dixon si è messo all’inseguimento di Acosta, poi Ogura e in quarta posizione c’è Arbolino che ha recuperato tre posti.

SI PARTE! Grande scatto di Ogura, bene anche Lowes da dietro così come Arbolino.

12.17 Tutti i piloti si dispongono sulla griglia di partenza: ora è tutto pronto.

12.16 Sole e caldo a Spielberg, in Stiria: tutti gli ingredienti per assistere a una gara bellissima.

12.15 Tutto è pronto a Spielberg, comincia ora il giro di formazione al Red Bull Ring.

12.12 Occhio anche alle Honda di Ai Ogura e Somkiat Chantra, entrambi in palla sin dal venerdì: potrebbero essere le minacce più serie per Acosta.

12.09 Ha ritrovato la prima fila Celestino Vietti che scatterà dalla terza piazza. Una bella iniezione di fiducia per il pilota italiano dopo un inizio di stagione pieno di difficoltà.

12.06 Proprio Arbolino sembra essere in difficoltà in questa fase dell’anno, partirà oggi dalla settima casella. Il milanese è un animale da gara e deve provare a ribaltare un’inerzia che non verte dalla sua parte.

12.03 Partirà dalla pole position un Pedro Acosta decisamente in forma nelle ultime uscite e passato in testa al Mondiale per appena due punti su Tony Arbolino.

12.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria di Moto2. Va in scena una gara fondamentale per il campionato piloti.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto2 del Gran Premio d’Austria a Spielberg, decimo appuntamento del Motomondiale 2023. Al Red Bull Ring continuerà la lotta serrata per il Mondiale tra Pedro Acosta e Tony Arbolino.

Una lotta che sembra vertere sempre di più dalla parte di Acosta. L’iberico ha effettuato il sorpasso a Silverstone e adesso è in vantaggio di due punti nella classifica piloti. Partirà ancora una volta dalla pole position, ha dato segnali di superiorità evidente in tutto questo fine settimana e difficilmente qualcuno riuscirà a stargli vicino. Molte più difficoltà per Arbolino che partirà dalla settima piazza, è caduto nelle P3, ma sappiamo che il milanese in gara si esalta: l’obiettivo minimo è limitare i danni e cercare di salire sul podio.

Accanto ad Acosta partiranno Ai Ogura e Celestino Vietti. Il giapponese sul giro secco si è mostrato competitivo su questa pista, mentre l’italiano ha tirato fuori un grandissimo giro in qualifica e punterà a confermarsi in gara per mettersi alle spalle un periodo non semplice. Attenzione dalla quinta piazza anche a Somkiat Chantra: il thailandese ha un feeling speciale su questo tracciato e la Honda sembra in progresso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della gara di Moto2 del Gran Premio d’Austria a Spielberg, decimo appuntamento del Motomondiale 2023. Si comincia alle 12.15. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo