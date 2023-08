Moto2, Celestino Vietti risorge e vince a Spielberg davanti ad Acosta. 6° Arbolino

Un digiuno che finisce. Celestino Vietti risorge a Spielberg (Austria), sede del decimo round del Mondiale 2023 di Moto2. Sul circuito in Stiria il centauro italiano del Fantic Racing ha regalato il primo successo a questa squadra nella categoria e soprattutto posto fine a un periodo molto negativo, ricordando il suo ultimo successo nella media cilindrata a Barcellona dell’anno scorso.

E’ stata una gara in rimonta per Vietti che ha saputo venir fuori alla distanza e “incornare” il leader della classifica mondiale, Pedro Acosta. Mettendo in fila una serie di giri molto veloci, il pilota nostrano si è imposto con un margine di 1.435 sull’iberico (Red Bull KTM Ajo) e 5.189 sul giapponese Ai Ogura (IDEMISTU Honda Team Asia).

Non è andata altrettanto bene a Tony Arbolino, che ha chiuso in sesta posizione a 14.054 dal vincitore, non trovando mai il ritmo per attaccare le prime posizioni. Per l’alfiere tricolore del Team Marc VDS c’è da constatare l’aumento del gap nella classifica generale da Acosta, dal momento che lo spagnolo svetta con 176 punti, 12 in più del lombardo.

A completare il quadro della top-10 troviamo il britannico Jake Dixon (Autosolar GasGas Aspar Team) 4° a 6.145, il thailandese Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia) 5° a 8.635, Arbolino 6°, il ceco Filip Salac (Team Gresini) 7° a 14.492, lo spagnolo Sergio Garcia (Pons Wegow Los40) 8° a 16.445, l’iberico Femin Aldeguer (CAG Speed Up) 9° a 17.178 e il tedesco Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) 10° a 35.361. Immediatamente fuori dai migliori dieci, ha terminato Dennis Foggia (11°) sulla Kalex dell’Italtrans Racing.

Foto: MotoGP.com Press