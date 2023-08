Italia-Francia volley femminile, quando la prossima partita? Orario quarti, programma, tv, streaming

L’Italia affronterà la Francia ai quarti di finale degli Europei 2023 di volley femminile. L’appuntamento è per martedì 29 agosto (ore 21.15) al PalaWanny di Firenze, dove la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro la compagine transalpina. Le Campionesse d’Europa hanno infilato sei vittorie consecutive: cinque nella fase a gironi e quella contro la poco quotata Spagna agli ottavi di finale, ora l’asticella si alzerà leggermente ma le azzurre non possono sbagliare quaesto incontro da dentro o fuori.

Le transalpine sono in crescita verso le Olimpiadi di Parigi 2024 e si sono distinte nel corso di questo torneo, chiudendo il raggruppamento alle spalle dell’Olanda e battendo la Romania nel primo match a eliminazione diretta. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno messo nel mirino la qualificazione alla semifinale, dove potrebbero trovarsi di fronte la Turchia di coach Daniele Santarelli: quello sarebbe il primo vero match impegnativo di questo torneo per le nostre portacolori.

L’Italia si affiderà alla qualità dei suoi opposti (Paola Egonu o Ekaterina Antropova), alle schiacciatrici Miriam Sylla ed Elena Pietrini, alle centrali Anna Danesi e Marina Lubian, alla palleggiatrice Alessia Orro, al libero Beatrice Parrocchiale. La Francia può fare affidamento sulla compattezza di squadra e sulle qualità dell’opposto Lucille Gicquel.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, ottavo di finale degli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA, QUARTI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Martedì 29 agosto

Ore 21.15 Italia vs Francia

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA, QUARTI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Diretta tv: canali Rai (palinsesto da definire), gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo