Volley femminile, Italia-Spagna 3-0: azzurre ai quarti degli Europei senza convincere

Non funziona tutto perfettamente nel passaggio dal modalità “quasi amichevole” a quella “dentro o fuori” degli ottavi di finale: l’Italia vince 3-0 con la Spagna ma soffre più del previsto nella sfida che vale l’accesso ai quarti di finale degli Europei di volley femminile 2023 (con la Francia). Tanti errori, qualche black out, non troppa personalità in campo ma ci può stare dopo una settimana di sfide sul velluto. La Spagna si è confermata la squadra coriacea che si aspettava alla vigilia con una De Paula Viana che ha messo in difficoltà a più riprese la difesa azzurra.

Di buono c’è la capacità delle italiane di uscire dai guai in cui si erano cacciate sia nel primo che nel secondo parziale quando hanno subito rimonte sostanziose ma non è abbastanza per dormire sonni tranquilli in vista delle prossime sfide e servirà cambiare marcia sin dalla sfida con la Francia per non correre inutili rischi. Mazzanti riparte dalla formazione dell’Arena di Verona con Antropova opposta e la coppia Sylla-Pietrini in banda.

Nel primo set parte bene la squadra azzurra che, nonostante la resistenza delle spagnole che sono su tutti i palloni, riesce a guadagnare con il sudore un piccolo vantaggio fino al 15-12. La luce si spegne in casa azzurra (male ricezione e attacco) e la Spagna in un baleno si trova avanti 18-15. Le azzurre sembrano frastornate, faticano a trovare il bandolo della matassa ma, con Danesi al servizio, riescono a rimettersi in carreggiata pareggiando a quota 22. Antropova va al servizio sul 23 pari e l’Italia chiude con il punteggio di 25-23, tirando un sospiro di sollievo.

L’Italia sembra sciogliersi in avvio di secondo set, si porta sul 15-11 e ancora una volta arriva inesorabile il black out a frenare bruscamente la marcia azzurra. Le spagnole giocano bene, capiscono che è il momento giusto e rientrano pareggiando a quota 18. L’Italia si riprende e resta sempre avanti, salvo accelerare sul 21-21 con un break di 3-0 che apre la strada al 25-22 conclusivo.

Tutto più facile nel terzo parziale. Le azzurre stavolta alzano il ritmo da subito e si scrollano progressivamente di dosso le rivali (9-6 e 13-7). la Spagna ha l’ultimo sussulto con De Paula sul 18-14 ma le azzurre non perdono la tramontana e ripartono di slancio vincendo 25-19. Antropova top scorer delle azzurre con 17 punti, 12 punti per Pietrini, 10 per Sylla. In casa iberica solo de Paula Viana in doppia cifra con 16 punti.

Foto Simone Contesini