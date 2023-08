Beach volley, World Tour 2023: Alfieri/Krumins quinti a Brno! Festa austriaca non solo a Baden

Alfieri/Krumins quint, Windish/Marchetto noni: questo il bottino delle coppie azzurre impegnate a Brno in un week end dove si gioca o si è giocato anche a Baden in Austria, ad Al Alamein in Egitto e a Seoul in Corea.

BRNO

Alfieri/Krumins hanno sfiorato l’impresa di centrare l’accesso in semifinale chiudendo al quinto posto il Future in Repubblica Ceca. la coppia italiana ha vinto la sfida dentro o fuori contro gli olandesi Nijeboer/Van Werkhoven con un sofferto 2-0 (21-16, 24-22). negli ottavi di finale gli azzurri hanno vinto la battaglia da oltre un’ora contro i cechi Trousil/Westphal (Cze) 2-1 (21-19, 19-21, 15-13) e poi invece hanno perso la sfida tiratissima contro un’altra coppia ceca, Dumek/Sedlak, brava a rimontare dopo aver perso il primo set in volata: 2-1 (21-23, 21-17, 15-13).

Un pizzico di delusione per Marchetto7Windisch che, dopo una buona partenza, sono stati sconfitti nella finale del girone che valeva l’accesso ai quarti 2-1 (21-17, 21-23, 15-9) dai cechi Dumek/Sedlak e negli ottavi di finale sono arresi a un’altra coppia di casa, Bercik/Dzavoronok che hanno vinto 2-1 (21-18, 20-22, 15-12) relegando il binomio azzurro al nono posto.

Finali primo posto gironi maschili: Bialokoz/Batrane (Eng)-Sepka/Semerad (Cze) 1-2 (9-21, 22-20, 16-18), Marchetto/Windisch (Ita)-Dumek/Sedlak (Cze) 1-2 (17-21, 23-21, 9-15), Trousil/Westphal (Cze)-Mol/Sunde (Nor) 1-2 (16-21, 21-19, 16-18), Berger/Petutschnig (Aut)-Huerta/Huerta (Esp) 0-2 (14-21, 21-23)

Finali terzo posto gironi maschili: Nijeboer/Van Werkhoven (Ned)-Alfieri/Krumins (Ita) 0-2 (16-21, 22-24), Groenewold/Van Der Loo (Ned)-Köstler/Köstler (Aut) 2-0 (21-18, 21-18), Lorenz/Stadie (Ger)-Weber/Hilbert (Lux) 2-1 (21-17, 17-21, 15-12), Bercik/Dzavoronok (Cze)-Mol/Aas (Nor) 2-0 (21-16, 21-10)

Ottavi di finale maschili: Groenewold/Van Der Loo (Ned)-Berger/Petutschnig (Aut) 0-2 (18-21, 10-21), Alfieri/Krumins (Ita)-Trousil/Westphal (Cze) 2-1 (21-19, 19-21, 15-13), Bercik/Dzavoronok (Cze)-Marchetto/Windisch (Ita) 2-1 (21-18, 20-22, 15-12), Bialokoz/Batrane (Eng)-Lorenz/Stadie 0-2 (20-22, 10-21).

Quarti di finale maschili: Berger/Petutschnig (Aut)-Mol/Sunde (Nor) 0-2 (14-21, 15-21), Dumek/Sedlak (Cze)-Alfieri/Krumins (Ita) 2-1 (21-23, 21-17, 15-13), Bercik/Dzavoronok (Cze)-Sepka/Semerad (Cze) 2-0 (21-19, 21-18), Huerta/Huerta (Esp)-Lorenz/Stadie (Ger) 1-2 816-21, 21-16, 11-15).

Semifinali maschili: Lorenz/Stadie (Ger)-Bercik/Dzavoronok (Cze), Mol/Sunde (Nor)-Dumek/Sedlak (Cze)

Ottavi di finale femminili: Dvornikova/Pospisilova (Cze)-Makhno/Rylova (Ukr) 2-1 (21-14, 17-21, 16-14), Bekhuis/Poiesz (Ned)-Neuschaeferova/Svozilova (Cze) 2-0 (21-16, 22-20), Sonneville/Konink (Ned)-Brinkova/Adamcikova (Cze) 2-0 (22-20, 21-17), Van Gunst/Hildreth (Usa)-Dunarova/Resova (Cze) 2-0 (21-13, 21-18).

Quarti di finale femminili: Dvorníková/Pospisilova (Cze)-Hermannova/Stochlova (Cze) 0-.2 (8-21, 17-21), Vieira/Chamereau (Fra)-Sonneville/Konink (Ned) 2-0 (21-12, 21-7), Hladun/Lazarenko (Ukr)-Bekhuis/Poiesz (Ned) 1-2 (19-21, 21-18, 13-15), Van Gunst/Hildreth (Usa)-Sinisalo/Parkkinen (Fin) 2-1 (17-21, 21-17, 15-13)

Semifinali femminili: Hermannova/Stochlova (Cze)-Vieira/Chamereau (Fra), Van Gunst/Hildreth (Usa)-Bekhuis/Poiesz (Ned)

BADEN

Vittoria austriaca nel torneo femminile e tanta Austria anche nelle semifinali maschili nel Future di Baden che ha visto gli azzurri Sacripanti/Cecchini chiudere al 13mo posto. Il successo tra le donne è andato alle padrone di casa Klinger/Klinger, favorite della vigilia, che in finale hanno sconfitto abbastanza nettamente le svizzere Kernen/Niederhauser 2-0 (21-12, 21-19). terzo gradino del podio per l’altra coppia svizzera, Bentele/Lutz che ha sconfitto le tedesche Paul/Schieder 2-1 (21-17, 22-24, 15-13). In campo maschoile due coppie austriache in semifinale, Ermacora/Waller, che se la vedranno con i tedeschi Sagstetter/Sagstetter e Hammarberg/Horst che affronteranno gli statunitensi Smith/Webber.

Semifinali femminili: Klinger/Klinger (Aut)-Bentele/Lutz (Sui) 2-0 (21-17, 21-10), Kernen/Niederhauser (Sui)-Paul/Schieder (Ger) 2-0 (21-16, 21-11).

Finale 3. Posto femminile: Bentele/Lutz (Sui)-Paul/Schieder (Ger) 2-1 (21-17, 22-24, 15-13)

Finale 1. Posto femminile: Klinger/Klinger (Aut)-Kernen/Niederhauser (Sui) 2-0 (21-12, 21-19)

Ottavi di finale maschili: Sagstetter/Sagstetter (Ger)-Siren/Nurminen (Fin) 2-1 (18-21, 21-14, 15-12), Hajós/Stréli (Hun)-Møllgaard/Houmann (Den) 2-0 (21-10, 21-12), Smith/Webber (Usa)-Friedl/Huber (Aut) 2-1 (19-21, 23-21, 15-7), Elazar/Cuzmiciov (Isr)-Trummer/Dressler (Aut) 0-2 (10-21, 16-21).

Quarti di finale maschili: Hajós/Stréli (Hun)-Hammarberg/Horst (Aut) 0-2 (17-21, 19-21), Sagstetter/Sagstetter (Ger)-Seiser/Grössig (Aut) 2-0 (21-17, 21-16), Seidl/Pristauz (Aut)-Smith/Webber (Usa) 0-2 (17-21, 21-23), Ermacora/Waller (Aut)-Trummer/Dressler (Aut) 2-0 (21-12, 21-12).

Semifinali maschili: Ermacora/Waller (Aut)-Sagstetter/Sagstetter (Ger), Hammarberg/Horst (Aut)-Smith/Webber (Usa)

AL ALAMEIN

Austria vincente anche fuori dai confini grazie ai sorprendenti Pascariuc/Leitner che hanno vinto il torneo sulla sabbia egiziana battendo in finale i più quotati tedeschi Sowa/Pfretzschner con il punteggio di 2-1 (21-18, 18-21, 15-8). terzo gradino del podio per i lettoni Plavins/Fokerots che hanno sconfitto la coppia olandese Boehlé/Sengers 2-0 (21-19, 21-17). In campo femminile successo per le lituane Vasiliauskaite/Kovalskaja che in una finale tiratissima le statunitensi Lindahl/Hodel 2-1 (21-23, 21-18, 15-13). Lituano anche il terzo gradino del podio con Grudzinskaite/Grudzinskaite che hanno battuto le cipriote Gusarova/Nyström 2-1 (21-13, 30-32, 15-12)

Semifinali maschili: Pascariuc/Leitner (Aut)-Plavins/Fokerots (Lat) 2-0 (21-18, 21-19), Sowa/Pfretzschner (Ger)-Boehlé/Sengers (Ned) 2-1 (24-26, 21-16, 15-12)

Finale 3. Posto maschile: Plavins/Fokerots (Lat)-Boehlé/Sengers (Ned) 2-0 (21-19, 21-17)

Finale 3. Posto maschile: Pascariuc/Leitner (Aut)-Sowa/Pfretzschner (Ger) 2-1 (21-18, 18-21, 15-8)

Semifinali femminili: Vasiliauskaite/Kovalskaja (Ltu)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (Ltu) 2-1 (18-21, 22-20, 18-16), Gusarova/Nyström (Cyp)-Lindahl/Hodel (Usa) 1-2 819-21, 21-18, 14-16)

Finale 3. Posto femminile: Grudzinskaite/Grudzinskaite (Ltu)-Gusarova/Nyström (Cyp) 2-1 (21-13, 30-32, 15-12)

Finale 1. Posto femminile: Vasiliauskaite/Kovalskaja (Ltu)-Lindahl/Hodel (Usa) 2-1 (21-23, 21-18, 15-13)

SEOUL

Gli stati uniti si sono rifatti a Seoul dove era in programma un Future solo femminile e il successo è andato a Kan/Denaburg che in finale hanno sconfitto 2-0 (21-16, 21-14) le thailandesi Charanrutwadee/Woranatchayakorn. Terzo posto per le giapponesi Shiba/Maruyama che hanno sconfitto 2-1 (14-21, 21-12, 15-12) le australiane Alchin/Mears.

Quarti di finale: Dumbauskaite/Krizanauskaite (Ltu)-Alchin/Mears (Aus) 0-2 (20-22, 20-22), Charanrutwadee/Woranatchayakorn (Tha)-To/Wong (Hkg) 2-0 (21-15, 21-18), Suzuka/Reika (Jpn)-Shiba/Maruyama (Jpn) 0-2 (20-22, 19-21), Yamada/Take (Jpn)-Kan/Denaburg (Usa) 0-2 (15-21, 15-21)

Semifinali: Alchin/Mears (Aus)-Charanrutwadee/Woranatchayakorn (Tha) 1-2 (19-21, 21-16, 10-15), Shiba/Maruyama (Jpn)-Kan/Denaburg (Usa) 0-2 (17-21, 14-21)

Finale 3. Posto: Alchin/Mears (Aus)-Shiba/Maruyama (Jpn) 1-2 (21-14, 12-21, 12-15)

Finale 1. Posto: Charanrutwadee/Woranatchayakorn (Tha)-Kan/Denaburg (Usa) 0-2 (16-21, 14-21)

Photo LiveMedia/Lorena Bonapace